Oud-voetballer Royston Drenthe werd afgelopen oktober getroffen door een herseninfarct. Dat terwijl de 38-jarige juist bezig was met een gezondere en sportieve levensstijl voor het programma Nog Eén Keer Fit. Dat werd maandagavond voor het eerst uitgezonden op tv. Voorafgaand aan de uitzending werd er een update gegeven over het herstel van Drenthe. "Wonder boven wonder..."

Voordat het programma echt van start gaat wordt er een update gegeven over de situatie van Drenthe. "Eerst even dit: Royston Drenthe is tot ieders grote schrik in het ziekenhuis beland met een herseninfarct", begint presentator Rutger Castricum in de voice-over. "Met grote onzekerheid of hij ooit nog zou kunnen bewegen."

Drenthe werd in oktober 2025 plots getroffen door een herseninfarct. De oud-speler van onder andere Feyenoord en Real Madrid is inmiddels op de weg terug. In overleg met hemzelf en zijn familie wordt het programma toch uitgezonden.

'Wonder boven wonder'

"Maar wonder boven wonder, knokt hij zich terug en werkt hij keihard aan zijn revalidatie", vervolgt Castricum. "Toen we met de opnames begonnen wilde Royston niets liever dan een gezonder leven en weer fit worden. Dit is het verhaal." Er zijn ook beelden te zien van het herstel. Drenthe oefent veel om weer te lopen, waarna hij uitgeput weer in een rolstoel zakt.

Daarna worden de eerste beelden getoond van Drenthe toen hij aan het avontuur begon en met Castricum afsprak in de sportschool. "Heb je er zin in?", is de eerste vraag van de presentator. Daarop kijkt Drenthe twijfelachtig om zich heen en wijst hij naar zijn 'buikje'. "Dat is op dit moment mijn grootste valkuil, dat ik geniet van het leven."

Drenthe ging in 2023 met voetbalpensioen en daarna is zijn fitheid achteruit gegaan. "Het gaat wel heel veel moeite kosten voor mij om die motor weer aan te krijgen", gaf hij toe bij het begin van het traject.

Wesley Sneijder en Wim Kieft

Drenthe ging het avontuur niet alleen aan. Ook oud-voetballers Wim Kieft en Wesley Sneijder wilden nog één keer fit worden. Met begeleiding van coaches, therapeuten en diëtisten proberen de oud-voetballers in twaalf weken fitter te worden en af te vallen.