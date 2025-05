Ruud Gullit-effect in volle gang: topspeler keert na vijftien jaar terug op groot Nederlands toernooi

Het KLM Open lijkt te profiteren van de 'Ruud Gullit-factor'. De oud-voetballer werd onlangs aangekondigd als toernooidirecteur voor de editie van dit jaar en donderdag maakte het evenement bekend dat er een absolute topspeler mee gaat doen.

Gullit, die zijn liefde voor golf niet onder stoelen of banken steekt, werd door de organisatie binnengehaald als toernooidirecteur en deelt die functie met oud-golfer Daan Slooter. Dat was voor de oud-topvoetballer een enorme eer en al helemaal doordat het precies gebeurt in het jaar dat Amsterdam 750 jaar bestaat. De KLM Open wordt in juni gehouden in de hoofdstad.

Topgolfer doet mee

De organisatie hoopte op die manier grote namen voor het evenement te kunnen en dat lijkt nu te zijn gelukt. Het toernooi heeft laten weten dat niemand minder dan Francesco Molinari voor het eerst sinds 2010 mee gaat doen aan de KLM Open. De topgolfer schreef in 2018 The Open op zijn naam en werd daardoor de eerste Italiaan die een van de vier grote toernooien in het golf wist te winnen. Molinari won daarnaast driemaal de Ryder Cup met Europa.

"Ik kijk ernaar uit om weer in Nederland te spelen. Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat ik meedeed aan het KLM Open", meldt Molinari in een persbericht van de organisatie. "Dit toernooi heeft een mooie traditie, met drie Italiaanse winnaars, waaronder de regerend kampioen Guido Migliozzi. Ik zou het fantastisch vinden om mijn naam aan dit iconische toernooi te verbinden."

Meer goed nieuws

De organisatie van het grootste Nederlandse golftoernooi kondigt ook de komst aan van een reeks topspelers uit de top 20 van de Europese tour (DP World Tour), onder wie de huidige nummer 2 op de ranking, de Engelsman Laurie Canter. Andere namen zijn de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence, de Chinees Li Haotong, de Fransman Martin Couvra, de Amerikaan Johannes Veerman, de Spanjaard Eugenio Chacarra en de Engelsman Jordan Smith.

"We zijn ontzettend blij dat Francesco na al die jaren weer meedoet aan het KLM Open", meldt toernooidirecteur Slooter. "Als spelers van het kaliber Molinari en Lawrence ervoor kiezen om bij ons te spelen in plaats van op de PGA Tour, dan zegt dat iets over de status van het KLM Open en de unieke sfeer die onze vrijwilligers en toeschouwers creëren. Maar misschien ben ik nog wel trotser op de breedte en sterkte van het deelnemersveld. Het belooft een prachtig toernooi te worden."

KLM Open 2025

De 105e editie van het KLM Open vindt plaats van 5 tot en met 8 juni 2025 op golfbaan The International bij Schiphol. Al eerder maakte de organisatie bekend dat de Nederlandse tweevoudig winnaar Joost Luiten meedoet, alsook Darius van Driel en Wil Besseling.