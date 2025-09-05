Na afloop van Nederland-Polen, dat eindigde in 1-1, was er ruimte om te balen maar ook om te grappen. Denzel Dumfries, doelpuntenmaker van dienst bij Oranje, analyseerde de wedstrijd maar sprak ook kort over zijn Ballon d'Or-verkiezing. "Stiekem had ik er rekening mee gehouden."

Balen van de verloren punten deed hij wel, de doelpuntenmaker van Oranje. Denzel Dumfries scoorde alweer voor Oranje. Dat deed hij de afgelopen zeven wedstrijden maar liefst vijf keer. Het was een spectaculair doelpunt, maar die werd uiteindelijk teniet gedaan door nog zo'n beauty. Maar dan van Polen. "Ik denk dat we vandaag gewoon te lang 1-0 hebben gehouden. De bal ging er maar niet in. We moesten met de laatste bal scherper zijn. Dan kill je de wedstrijd zo."

'Die kon er op geen enkele andere manier in'

Killen, dat is wat eraan schortte bij Oranje donderdagavond tegen Polen. Nederland werkte eraan om beter te worden met standaardsituaties, om daar dan wat extra's uit te halen. Die missie is wel gelukt. Het doelpunt van Dumfries kwam uit een corner. "Die kon er op geen enkele andere manier in", omschrijft hij zijn doelpunt.

Een slippertje als deze moet kunnen in het proces, vindt hij. "Het moet beter en het mag niet gebeuren, maar in een proces analyseer je hierna wat beter moet." Virgil van Dijk kijkt er ook zo naar. "Uiteindelijk moet je hem over de streep trekken, wat ook gewoon hoort in het voetbal. Ik heb het vaak nog meegemaakt. Je moet het gewoon dicht houden. Ik denk dat we dat ook doen, maar hij gaat er gewoon best wel mooi in."

Ballon d'Or

Het ging ook nog even over de Ballon d'Or. Dumfries zit bij de longlist van de beste dertig spelers in Europa. "Ja, dat was wel speciaal. Stiekem had ik er rekening mee gehouden. Maar het is fantastisch om bij de beste 30 voetballers te mogen horen. Een enorme eer. Dan kijk je terug waar je vandaan komt. Dan geeft het een kicken-gevoel dat je dit mag meemaken. Het geeft ook motivatie om door te gaan. Ik had absoluut niet gedacht dat ik bij de Ballon d'Or aanwezig zou zijn", lacht hij.

Of hij ook daadwerkelijk bij de uitreiking mag zijn, dat wist hij niet. "Dat moet ik aan de man hier naast mij vragen (Virgil van Dijk, red.)." Zo gezegd, zo gedaan. Wat moet Dumfries aandoen naar zo'n gala? "Wat hij aan moet? Je woont in Milaan, dus daar zijn aardig wat mooie pakken", lacht Van Dijk naar Dumfries. "Daar heb je gelijk in, komt ook wel goed", lachen ze.

Eerst is het tijd om de interlandperiode met Nederland positief af te sluiten. Daarvoor is een overwinning in en tegen Litouwen nodig. Dumfries vindt dat we kunnen spreken van een reactie die Nederland moet tonen, Van Dijk vond dat niet per se. "Ik denk dat we elke wedstrijd hetzelfde gevoel hebben. Ik denk niet dat we een reactie moeten geven op basis van een tegendoelpunt in de 80e minuut. We willen elk wedstrijd winnen, vanavond ook. Helaas hebben we punten laten liggen. Nu is het op naar zondag en moeten we weer een goede prestatie op de mat leggen."