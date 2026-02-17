In een openhartig gesprek heeft Estelle Cruijff teruggekeken op een periode uit haar leven die diepe sporen naliet. In het televisieprogramma 'Het Waren 2 Fantastische Dagen' vertelt ze hoe haar huwelijk met Ruud Gullit werd overschaduwd door ontrouw. "Daarna ben ik nog wel in het huwelijksbootje gestapt", vertelt Cruijff.

In het programma worden drie bekende Nederlanders voor twee dagen onder één dak samengebracht. Met behulp van persoonlijke vragen en betekenisvolle voorwerpen die zij meenemen, gaan zij met elkaar in gesprek over kwetsbare, persoonlijke en soms beladen ervaringen uit hun leven. Estelle Cruijff deelt het huis met politica Caroline van der Plas en radio-dj Ruud de Wild. In gesprekken met Van der Plas vertelt de socialite openlijk over haar relatie met oud-voetballer Ruud Gullit. "Ik heb niet echt geluk in de liefde."

Ontucht van Gullit

Gullit en Cruijff waren van 2000 tot 2013 getrouwd, maar het werd al vroeg duidelijk dat de oud-voetballer vreemdging. "De buitenlandse pers is nog net even iets heftiger dan in Nederland. Het meest eenzame gevoel voor mij was toen bepaalde krantenartikelen uitkwamen met ontrouw. Het is alsof er een band verbroken wordt", onthult het nichtje van Johan Cruijff.

Toch betekende dat eerste overspel niet meteen het einde van de relatie. Cruijff koos er destijds voor om door te gaan en zelfs te trouwen. "Daarna ben ik nog wel in het huwelijksbootje gestapt", zegt ze. Daarmee wordt duidelijk dat de problemen al vóór de bruiloft speelden. "Ik wilde mijn gezin gewoon. Ik wilde ook niet dat zo’n puta (Spaans voor ‘teef’, red.) het zou vernachelen. Het is mijn kroost. Donder op. Sterf."

'De kinderen zagen het'

Pas jaren later kwam het definitieve kantelpunt. Cruijff vertelt hoe de scheiding werd voorafgegaan door een schokkende ontdekking in haar eigen huis. "Toen ik ging scheiden viel ik helemaal in een gat. Ik heb namelijk mijn man op heterdaad betrapt in mijn huiskamer", zegt ze, waarbij de gebeurtenis haar nog scherp voor de geest staat. "Het was 10 augustus 2010 om 22.30 uur, ik zal het nooit meer vergeten."

Ook hun kinderen, Maxim en Joëlle, waren op dat moment aanwezig. "Zij zagen dat." De gevolgen lieten diepe sporen na binnen het gezin, met name bij hun dochter. "Mijn dochter is toen 15 kilo aangekomen. Die ging het verwerken met eten." Dat bleek uiteindelijk doorslaggevend. "Dat is eigenlijk de reden geweest voor de scheiding", aldus Cruijff.