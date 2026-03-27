Tim Prins had de afgelopen maanden te maken met een hoop emoties. De schaatser hoopte te debuteren op de Olympische Spelen, maar zag die droom in duigen vallen. Inmiddels geniet de veelbesproken schaatser volop van een welverdiende vakantie. Dat doet veel van zijn schaatscollega's behoorlijk goed.

Na afloop van het seizoen, dat eigenlijk de mooiste van zijn leven had moeten worden, besloot Tim Prins op vakantie te gaan. Samen met een groepje vrienden, waaronder teamgenoot én schaatscollega Jenning de Boo, vertrokken ze naar Zuid-Afrika. En daar heeft de 22-jarige Prins behoorlijk genoten.

Vakantie in Zuid-Afrika

Op zijn eigen Instagram deelt de Friese schaatser namelijk een hele reeks jaloersmakende foto's van het prachtige Zuid-Afrika. Zo laat Prins zien nog altijd te beschikken over een afgetraind lichaam, ook nu het schaatsseizoen er inmiddels al een tijdje op zit. Bovendien geniet hij van een bijzondere safari én van het heerlijke weer in Kaapstad.

Geen last van stress

Bij de fotocollage deelt Prins een veelzeggende caption. "Wat is cortisol eigenlijk?", vraagt de schaatser van Team Reggeborgh zich af. Cortisol staat ook wel bekend als het stresshormoon. Op basis van de zeer hectische laatste maanden van Prins lijkt het dan ook logisch dat hij daar een behoorlijk hoge waarde van had. Gelukkig heeft zijn welverdiende vakantie er voor gezorgd dat hij van stress voorlopig helemaal geen last heeft.

Lieve reacties

De plaatjes van een genietende Prins kunnen bovendien rekenen op reacties van zijn schaatscollega's. Zo reageert olympisch kampioene Femke Kok met een lieve smiley. Vriend en ploegmaat Jenning de Boo laat de veelzeggende reactie 'Tutto Passa' achter. Dat betekent in het Nederlands iets van 'Alles gaat voorbij', waarmee De Boo verwijst naar het feit dat zijn rotseizoen inmiddels verleden tijd is. Verder hebben ook shorttrackkoning Jens van 't Wout en schaatstalent Angel Daleman het bericht een like gegeven.

Dramatisch seizoenseinde Prins

Het verhaal van Prins is inmiddels bekend. Hij wist zich op het OKT te plaatsen voor de Olympische Spelen voor de 1000 meter. Echter besloot de schaatsbond Marcel Bosker mee te nemen in zijn plaats, aangezien die dan ook de ploegenachtervolging kon rijden. Dat liep uit op een totale mislukking, waarna het voor Prins nog lastiger werd. Gelukkig lijkt hij in het mooie Zuid-Afrika alles te zijn vergeten. Daardoor kan de atleet uit Joure binnenkort met een volledig opgeladen batterij beginnen aan de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen.