De Amerikaanse sensatie Jordan Stolz is voor veel Nederlandse schaatsers dé grootste bedreiging voor komend seizoen. In aanloop naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van Milaan deelt de zevenvoudig wereldkampioen een opvallende beeld van hem samen met zijn huisdier Mitzi.

Stolz domineerde de afgelopen drie jaar op de korte en middellange afstanden. Zo won hij zowel in 2023 als 2024 een gouden plak op de 500, 1000 en 1500 meter op de WK afstanden. De 21-jarige topschaatser is ook de wereldrecordhouder op de 1000 meter. Als toetje was Stolz in 2024 ook wereldkampioen allround. Toch bleek vorig seizoen dat hij ook gewoon een mens is. Zo was hij na een dominant seizoen niet helemaal fit op de WK afstanden. Hierdoor pakte hij in Hamar geen gouden medailles en konden Jenning de Boo en Joep Wennemars zich kronen tot wereldkampioen.

Bijzondere samenwerking

Voor Stolz zijn uitmuntende prestaties is natuurlijk goede voeding nodig. Daarom gaat de Amerikaanse veelvraat in zee met een voedingsproducent. Toch produceert zijn nieuwe partner geen voeding voor hem, maar voor Mitzi, de kat van de schaatser. Albert Heijn-Zaanlander-rijder Stolz slaat namelijk de handen ineen met de dierenvoerproducent Nulo.

Hiervoor poseert hij met zijn kat op het ijs. Over zijn nieuwe samenwerking schrijft Stolz het volgende. "Als een atleet weet ik hoe belangrijk voeding is voor mijn prestaties en gezondheid. Ik wil dat Mitzi exact hetzelfde heeft als ik: de beste voeding mogelijk. Daarom ga ik samenwerken met Nulo om kampioen te worden in het te eten geven van mijn huisdier. Dit geeft zowel kracht aan het huisdier als de eigenaar, waardoor beiden een gezond en actief leven kunnen leiden."

Olympische Spelen

Samen met zijn nieuwe partner wilt Stolz dit seizoen voor het eerste eremetaal halen op de Olympische Spelen. In Peking was hij er wel al bij, maar kwam niet verder dan een dertiende (500 meter) en veertiende (1000 meter) plek. Voor aankomende Spelen wordt Stolz gezien als een van de topfavorieten voor gouden medailles.

Stolz heeft twee manieren om zich te plaatsen voor deze Olympische Spelen. In de Verenigde Staten hebben ze ook een OKT (olympisch kwalificatietoernooi). Deze wordt gereden van 2 tot 5 januari in Milwaukee. Daarvoor worden er al vier wereldbekers gereden. Mocht Stolz daarin veel winnen, kan Team USA ervoor kiezen om hem een aanwijsplek te geven voor de Spelen van Milaan. Iets wat in Nederland niet wordt gedaan.