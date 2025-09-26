Topschaatser Jordan Stolz (21) kwam bij de vorige Olympische Winterspelen, in 2022, nog maar net kijken. In 2026 is hij bij de Winterspelen te Milaan op diverse afstanden een topfavoriet voor goud. Tenzij een recente valpartij hem nog parten speelt.

In juni bleef hij tijdens een fietstraining niet op het zadel. Hij smakte behoorlijk hard tegen de grond. Zijn trainer Bob Corby zegt tegen Milwaukee Journal Sentinel dat zijn pupil een dag of zes niet kon trainen.

"Daarna gingen we weer aan de slag", aldus Corby. "Mar vermoedelijk had hij wel wat langer dan zes dagen last van de kwetsuur. Ik denk dat hij dat nog wel een paar weken heeft gevoeld."

Litteken

In september was er nog steeds een flink litteken te zien op het rechterbeen van Stolz. In een interview met dezelfde krant toont hij zijn been. "Dus je hebt nog dit litteken", zo begint de interviewer het gesprek dat op 10 september 2025 plaatsvond. "Het gaat tot op het bot?"

Dat beaamt Stolz. "Dat is best diep ja", zegt Stolz, met een nonchalante gelaatsuitdrukking alsof het een schrammetje betreft. "Het had erger gekund", voegt hij dan ook toe. "Ik was aan het sprinten en ik verloor de controle. Ik vloog over het stuur en raakte wat dingen. Ik trok mijn shirt uit en belde mijn zus", vertelt Stolz. "Het gebeurde vlak bij mijn huis."

Olympische Winterspelen

Stolz zal in de laatste maanden van dit jaar meedoen aan vier World Cups. Het doel is niet om dan al in topvorm te zijn. Die bewaart hij uiteraard voor de Winterspelen. Wel zal hij goed genoeg moeten presteren om punten naar binnen te schaatsen voor het Amerikaanse team, zodat er voldoende startbewijzen worden gepakt voor de Olympische Winterspelen.

Het voordeel voor Stolz is dat hij geen serieuze tegenstand heeft in de Verenigde Staten. Ook op, overdreven gezegd, halve kracht, gezien hij nog zware trainingen inplant, zal hij wel startbewijzen behalen op zijn favoriete afstanden: 500, 1000 en 1500 meter. De Nederlandse schaatsers moeten zich eerst opladen voor het Olympisch Kwalificatietoernooi, tussen Kerstmis en nieuwjaar.