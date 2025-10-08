Irene Schouten mag dan al anderhalf jaar gestopt zijn als profschaatsster, de meervoudig olympisch kampioene zit niet stil. Maandagavond deed ze iets wat ze nog nooit eerder had gedaan. Ze noemde het een 'super leuke en leerzame ervaring'.

Begin 2024 maakte Schouten vrij onverwacht bekend te stoppen als prof. Net nadat ze op de WK afstanden had uitgepakt met drie gouden medailles en een zilveren. Toch was de keuze voor Schouten (op dat moment 31) al lang gemaakt. Dat vertelde ze onlangs in de videoserie Dromen van Goud van Sportnieuws.nl.

"Ik was echt eens toe aan iets anders, ook tegenover mijn partner", blikte Schouten terug op de keuze samen met schaatskampioene Marianne Timmer. Toch moest ze de keuze geheim houden voor haar collega's bij Team Zaanlander. "Ik wilde het eerder naar buiten brengen. Achteraf gezien ben ik ze onwijs dankbaar", zei Schouten.

Bevalling, ziekte zoontje en ondernemer

Schouten sprak na het beëindigen van haar carrière de wens uit om een gezin te stichten. Al vrij snel bleek dat ze zwanger was. Na een enigszins moeizame bevalling werd zoontje Dirk in december 2024 geboren. Maar het gezin kwam voor een loodzware periode te staan, toen bleek dat het kind kampt met een zeldzame genetische mutatie.

Schouten voelde zich genoodzaakt om alle tijd en energie in Dirk te stoppen, terwijl ze plannen had om een eigen marathonploeg te beginnen. Dat ging niet door, maar samen met vriendin Susan Bakker richtte ze wel RFRMR op, een keten waar reformer pilates wordt aangeboden. Inmiddels zijn er al drie vestigingen geopend en een vierde is onderweg.

Stap buiten 'comfortzone'

Tussen al het ondernemen door vond Schouten ook nog tijd om de Deventer Sportverkiezing te presenteren. "Ik ging uit mijn comfortzone", zet Schouten bij bewegende beelden van het evenement die ze op haar Instagram Story deelde. Bij de post spreekt ze van een 'super leuke en leerzame ervaring'.