Niels Wennemars, de zoon van schaatsicoon Erben Wennemars, ging deze week met zijn vrienden op skivakantie. Het liep echter niet helemaal zoals gepland. Zoonlief moest namelijk naar het ziekenhuis vanwege een ongeluk. Inmiddels heeft zijn vader een update gegeven over de situatie.

De situatie werd op zondag besproken tijdens de talkshow RTL Tonight, waar vader Erben te gast was. "Joep kennen we, jouw zoon. Maar je hebt nog een zoon, Niels. Van hem hebben we een leuk filmpje. Niet zo leuk wat er gebeurd is, maar het filmpje is wel leuk. Moeten we er nog iets over zeggen", zo begon presentator Humberto Tan. "Hij was aan het skiën. Dat ging niet zo goed", reageerde het schaatsicoon.

Dat het niet zo goed ging, liet Niels ook zien op zijn sociale media. Hij deelde een video van hoe hij werd opgehaald door een helikopter. Deze beelden werden ook getoond tijdens RTL Tonight.

Uit de kom

Wennemars viel en daarbij raakte zijn schouder uit de kom. "Meestal krijg ik hem er altijd in man. Deze is echt gek", vertelde hij in een filmpje over de blessure.

Na een paar keer vloeken moest een vrouwelijke arts er aan te pas komen. "Geloof me, ik heb twee schouderoperaties gehad, dit is niet goed", waarschuwde ze Wennemars. "Je zult moeten vliegen", zegt ze hem. Wennemars kon niet geloven wat hij hoorde. "Wat is vliegen?", vraagt hij. "Met de helikopter", antwoordde de vrouw.

High

Om de pijn wat tegen te gaan, moest hij methoxyfluraan inhaleren. "Hier word je high van", verzekerde hij. "Ik ben knetter stoned, wat is dit", lachte hij. "Ik denk niet dat hij gebroken is", geeft Wennemars de arts mee. "Hij is erg uit de kom, foute boel..." Uiteindelijk werd Niels meegenomen naar het ziekenhuis, waar werd bevestigd dat zijn arm uit de kom was.

Na het zien van de video gaf vader Erben uitleg: "Hij heeft wel vaker zijn schouder uit de kom. Die gaat er heel makkelijk uit, maar die kan hij vaak ook zelf terug krijgen. Maar dat lukte nu niet."

Update

"Hij werd er wel lekker high van", grapte Tan over de methoxyfluraan die Niels moest inhaleren. "Ja, dat kende hij niet", grapte Erben, die het onderwerp afsloot door een goede update te geven: "Het gaat goed met hem."

Samen met Enzo Knol

Na het ongeluk liet Niels zelf ook nog van zich horen. De zoon van de schaatslegende bleef ondanks zijn blessure van de partij in Zwitserland en dook op in een video vanuit de bergen, waarin hij samen met YouTuber en influencer Enzo Knol een opvallende knipoog maakt naar het incident. Daar deden de twee een dansje waarbij de schouder moest worden gebruikt.