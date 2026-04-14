De relatie tussen voetbalanalist Youri Mulder en Vandaag Inside-visagiste Wieke Wierda is onverwacht onderwerp van gesprek geworden, nadat deze onlangs openbaar werd gemaakt door voetbalicoon Wim Kieft. Volgens Johan Derksen is Wierda daar allesbehalve blij mee.

Binnen de kring van Vandaag Inside was de relatie al langer bekend, maar voor het grote publiek bleef die tot nu toe buiten beeld. "Wim Kieft vertelde het in de podcast bij René (Kieft Jansen Egmond Gijp, red.)", vertelde Derksen maandagavond in het programma. "Dat bedoelde Wim goed, maar al die sites luisteren zo'n podcast af en dan krijg je dit. Wieke vindt dit verschrikkelijk, die wil niet in beeld."

'Ze vindt dit verschrikkelijk'

Ook presentator Wilfred Genee bevestigde dat de visagiste niet zit te wachten op de plotselinge aandacht. "Ze vindt dit niet leuk." Volgens Derksen zijn Mulder en Wierda al zo'n drie jaar samen. "Dat wisten wij hier allemaal, maar nu hebben ze het ontdekt en is het plotseling nieuws. De Telegraaf maakt er gewoon weer een pagina van." Aan tafel reageerde Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen meteen. "En terecht", zei hij. "Mensen zijn geïnteresseerd in de liefde."

Mulder, tegenwoordig directeur bij Schalke 04, liet eerder aan Privé al weten niet te veel los te willen laten over zijn relatie. "Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om het over dit soort dingen te hebben. Kijk, Wieke houdt er helemaal niet van om op deze manier in de schijnwerpers te staan. Ze werkt niet voor niets achter de schermen, hè?"

Wierda al jarenlang op achtergrond

Wierda is al jarenlang betrokken bij Vandaag Inside en geldt achter de schermen als een vertrouwd gezicht. Ondanks alle veranderingen en ophef rond het programma bleef zij onderdeel van het team. Onder anderen Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle omschrijven haar als een goede vriendin.

Het trio probeerde Wierda zelfs eens te strikken voor hun podcast HNM, maar zonder succes. "Als je haar een microfoon voor haar neus houdt, wordt ze ongemakkelijk", vertelde Hélène eerder. Daarmee lijkt haar terughoudendheid voor de publiciteit opnieuw bevestigd.