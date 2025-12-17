Schaatslegende Erben Wennemars heeft twee zoons die beiden hard aan de weg aan het timmeren zijn. Joep kennen we inmiddels allemaal als topschaatser. Zijn jongste zoon Niels is ondertussen aardig naam aan het maken in de mediawereld. Zo trekt hij op met YouTube-icoon Enzo Knol, die zeer onder de indruk was toen hij Niels' vader ontmoette. "Als je tegen mij als klein kindje had gezegd dat ik hem zou ontmoeten, had ik het nooit geloofd."

Erben Wennemars zijn jongste zoon, de twintigjarige Niels, is bezig met het opbouwen van een mooie carrière op sociale media. Zo heeft hij binnen een jaar bijna 45 duizend volgers op Instagram verzameld. Niels maakt vooral sportfilmpjes, waarin hij soms ook samen traint met Myron Koops, de vriendin van Enzo Knol.

'Mijn moeder was verliefd op jou'

Daarom is Niels uitgenodigd om met Knol, die bijna 3 miljoen volgers heeft op YouTube, op wintersport te gaan in Oostenrijk. Voor vertrek naar het ski-oord ging Erben even langs Knol om hem te ontmoeten. De grootste YouTuber van Nederland was zwaar onder de indruk van het 50-jarige schaatsicoon.

"Dit is het prachtige aan mijn leven", begint Knol in zijn vlog. "Ik ontmoet nog steeds mensen waarvan ik het nooit had geloofd als je mij als klein kindje had gezegd dat ik ze zou ontmoeten. En al helemaal niet dat deze man aan mijn keukentafel een kop koffie aan het drinken is." Vervolgens komt Erben in beeld. Knol vervolgt met nog meer lovende woorden aan het adres van Wennemars. "Volgens mij was mijn moeder verliefd op jou geworden. Ik keek vroeger altijd schaatsen en kan me jou nog goed herinneren. Nu ga ik met jouw zoon op wintersport."

Erben was dan ook op bezoek in huize Knol om hem te ontmoeten voordat de YouTuber met Niels op vakantie gaat. "Ik ben hier als bezorgde vader", grapt de ex-topschaatser. "Je past toch wel een beetje goed op hem; geen gekkigheid!"

'Morgen ga ik voor de recordpoging'

Toch luisterde Niels niet helemaal naar de bezorgde woorden van zijn vader. Zo deelde hij dinsdag een video op zijn Instagram waarin hij een wedstrijdje aan het doen is tegen Knol: wie kan de snelste tijd neerzetten op een stormbaan?

In de video is te zien dat Niels tijdens zijn eerste poging de tijd van Knol verbetert. De vlogger onderneemt vervolgens een nieuwe poging waarmee hij weer onder de tijd van de zoon van Erben duikt. Uiteindelijk kan Niels niet zijn verlies nemen en gaat hij op voor nog een poging. En met succes; hij is nog sneller dan Knol. "Echt ziek, echt respect'', vertelt de 32-jarige YouTuber die zichtbaar uitgeput is. "Morgen ga ik voor de recordpoging."

Sportieve familie

Dat Niels het duel met Knol won, is niet zo gek. Hij komt uit een echte sportfamilie. Zijn vader is na een succesvolle loopbaan als topschaatser, waarin hij achtmaal wereldkampioen werd, druk bezig met Hyrox. Zo deed Erben een paar weken geleden twee Hyroxen in twee dagen.

Joep is in de voetsporen van zijn vader getreden. Als topschaatser verraste hij vorig seizoen vriend en vrijand door in Hamar wereldkampioen te worden op de 1000 meter. Of Joep dit seizoen ook hoge ogen gaat gooien op de Olympische Spelen is nog maar de vraag. Twee weken voor het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) kampt de rijder van Team Essent nog met liesklachten. Daarom besloot hij bij zijn races tijdens de afgelopen World Cup na het startschot gelijk naar de zijkant te schaatsen. Hij was door de Nederlandse schaatsbond namelijk gevraagd om toch te starten, zodat hij punten namens Nederland verdiende in de strijd om startplekken voor Milaan.