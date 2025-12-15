Topschaatser Joep Wennemars stond wel aan de start tijdens de World Cup-wedstrijd in Hamar, maar kwam zoals vooraf was besloten niet over de finish. Dat leidt tot veel verontwaardiging bij schaatslegende Marianne Timmer.

De Nederlandse schaatsbond verzocht Wennemars om naar Hamar af te reizen en aan de start te verschijnen van de eerste 500 meter. Dat terwijl de 23-jarige topschaatser echter met een liesblessure kampte. Toch maakte Wennemars de reis naar Noorwegen om het maximale aantal startbewijzen voor Nederland voor de Olympische Spelen in Milaan veilig te stellen.

'Dit is niet wat je wil'

Die missie werd uiteindelijk volbracht. Maar de manier waarop zag er niet uit volgens schaatsgrootheid Timmer. Zo ging Wennemars wel van start, maar schaatste na het startschot meteen naar de zijkant. "Het klopt niet helemaal dat je per se die punten moet ophalen. Dat je sporters helemaal daarheen laat vliegen om vijf meter te schaatsen. Dat gaat in de toekomst veranderen", stelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Wennemars was niet de enige die dit kunstje uithaalde in Hamar. Ook Erin Jackson, de regerend olympisch kampioene op de 500 meter, deed enkel mee voor de bühne. De schuld voor deze gekke taferelen ligt volgens Timmer bij de ISU. "Dit is niet wat je wil. Leuk op papier, maar praktisch gezien is dit niet bevorderlijk voor de topsport."

'Ballast'

Zo vindt de drievoudig olympisch kampioene dat de geplaagde Wennemars door deze trip naar Noorwegen onnodig wordt opgezadeld met 'ballast'. "Die vliegreis en dan ook anderhalf uur in de bus richting Hamar zijn niet bevordelijk als je twee weken voor het OKT met een blessure kampt."

