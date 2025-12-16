Renate Wennemars, de vrouw van schaatsicoon Erben, is in een sentimentele bui in haar nieuwste column voor de Stentor. Ze doorzocht haar bewaarde spullen van vroeger op zolder en kwam daar van alles tegen. "Dit moet bewaard blijven."

Over een paar maanden gaat de familie Wennemars verhuizen en dus moeten er een hoop spullen worden uitgezocht. Bij de opruiming op zolder kwam de columniste van alles tegen. "Dat is de plek waar herinneringen liggen opgeslagen. Letterlijk. In opbergbakken van de Hema", schrijft ze.

Er is een hoop bewaard gebleven in de afgelopen jaren, vooral van zoons Joep en Niels. "Bakken met schoolwerkjes en voorleesboekjes van de jongens. Bij oudste zoon, de schaatser, zijn er de afgelopen jaren krantenknipsels bij gekomen."

Ze stuitte ook op een foto van Erben en hun zoons op een waterglijbaan. "Voor de hoofdprijs gekocht bij de kiosk", aldus Renate. "Teentjes gespreid en voetjes kromgetrokken van blije spanning. Ogen stijf dicht, maar een brede lach. Ik word er warm van. Dit moet bewaard blijven."

'Lachen'

Er liggen ook een hoop kranten en tijdschriften waar Erben en Renate in stonden. Die werden weer bewaard door hun moeders. "Wat leuk eigenlijk. Maar wat doe je ermee." Ze stuurde een foto van een interview naar zoon Joep, die nu even oud is als zij toen zelf was: 23. "'Lachen', stuurt hij terug. En zo is het: lachen. Meer niet."

Ze zou het zelf allemaal zo weggooien, maar haar man wil de leukste dingen nog bewaren.

"Voor wie?, denk ik dan. Voor je kleinkinderen ben je straks gewoon opa. Die nog iets deed met schaatsen."

'Knetterverliefd'

Een andere vondst brengt ook het nodige sentiment omhoog: een roddelblad van jaren geleden. Renate had toen net een relatie met Erben. ‘Veronica presentatrice valt voor ijskoning’, wordt er over hen geschreven. "Jong en knetterverliefd waren we. Stonden midden op straat in Amsterdam te zoenen."

'Samen oud worden'

Het stel is sinds 1999 samen en trouwde in 2003. In het nieuwe kalender jaar zullen ze gaan verhuizen. "Naar de plek waarover hij me bij de eerste aanblik zei: 'Ik heb het huis gevonden waar we samen oud gaan worden.'"