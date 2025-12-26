Het is een turbulent jaar geweest voor Irene Schouten. De voormalig topschaatsster (33) werkte begin dit jaar nog aan een rentree op de marathon, maar heftig privénieuws voorkwam dat. Ondertussen raakte ze verslingerd aan een andere sport en toonde ze zich bijzonder ondernemend. En dat zorgt voor verbazing én bewondering.

Het jaar begon rumoerig voor Schouten, die in een rel belandde met haar coach Jillert Anema. De twee beleefden jarenlang veel successen, maar de rentree van Schouten op de marathon kwam volgens Anema veel te vroeg. Hij vond dat ze meer tijd nodig had na de bevalling van haar zoontje Dirk, die in december 2024 werd geboren.

"Maar ze stond wel weer op het ijs", vertelt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-kerstspecial, waarin ze samen met Naomi van As terugblikt op 2025. "Niet in het pak van Team Albert Heijn Zaanlander, maar in een zwart sponsorloos schaatspak. En dit was toch wel een beetje tot ongenoegen van Jillert Anema. Die gaf dat vooral aan in een interview in De Telegraaf. Nou ja, doe dat lekker even in een gesprek met zijn tweeën, zou ik zeggen..."

"Maar hij moest in de krant aangeven dat hij not amused was", vertelt Hoog hoofdschuddend. "Hij gaf toen ook aan dat zij niet meer in het team paste. Onder andere vanwege een andere visie. En hij vond ook dat zij niet meer snel genoeg was om in dit team te passen. Ja, dat is allemaal leuk. Het zal allemaal wel, maar nogmaals, bespreek dat lekker met elkaar."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Innige samenwerking

Schouten ging zelf in een televisieprogramma in op de situatie met Anema. "Het was zo'n rel waarvan iedereen dacht: bespreek dit lekker met zijn tweeën", stelt Hoog. "Jullie hebben zo'n innige samenwerking gehad, zoveel samen meegemaakt als coach en schaatsster en zoveel gewonnen ook met zijn tweeën. Het is toch zonde als dit zo moet aflopen."

"Ze hebben nu wel weer een goede band", weet Hoog. "Ze zijn ook bij elkaar op de verjaardag geweest, hartstikke leuk." Van As lachend: "Lekker in de kring, met een lekkere plak cake."

Eigen marathonploeg

Schouten vatte na al het gedoe rond haar rentree het plan op om zelf een marathonteam op te zetten en daar ook andere schaatsers onderdeel van uit te laten maken. "Maar dat is er helaas niet van gekomen, omdat haar zoontje ziek is en extra aandacht en zorg nodig heeft", aldus Hoog. "Daar is ze heel erg openhartig over. Dat is wel opvallend."

De kleine Dirk blijkt een zeer zeldzame genetische mutatie te hebben, waardoor hij onder andere epilepsie heeft en een ontwikkelingsachterstand opliep. Schouten toont zich positief en gaf onlangs een positieve update over de gezondheid van het ventje.

Hoog vindt het 'zuur' voor Schouten dat het plan met de eigen marathonploeg uiteindelijk niet door kan gaan. "Want zij is een bezig bijtje." De energie van Schouten is ook Van As opgevallen: "Ik verbaas me daar wel eens over. Hoe doet zij dat?"

'Het allerbelangrijkste'

"Ze is een Pilates-studio gestart", vertelt Hoog. "Maar ze wilde haar eigen schaatsteam starten. En als dat dan niet kan omdat ze privé een grote tegenslag kreeg, dan lijkt me dat wel heel rot voor haar, dat ze daar niet haar energie in kan steken.” Van As plaatst een kanttekening: “Nee, maar volgens mij is de situatie met haar zoontje zo dat ze daar al haar energie in wil steken.”

"Absoluut", weet ook Hoog. "Dat is ook het allerbelangrijkste. Maar ik kan me voorstellen dat zij het schaatsen wel mist. Ze is altijd de beste geweest, heeft zo'n schaatshart. Maar we gaan haar niet zien in Milaan. Daar hebben we het nog vaak over gehad dit jaar, of ze mee ging doen aan de Spelen."

Luister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl blikken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, kijken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.