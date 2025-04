Jutta Leerdam gaat de mist in met Nederlandse uitspraak over schoonvader: 'Hij heeft een kleine'

Jutta Leerdam heeft haar schoonfamilie flink laten lachen met een Nederlandse uitspraak die ze letterlijk naar het Engels vertaalde. In de podcast Impaulsive van de Amerikaanse familie ging het over de band van de Nederlandse schaatsster met de vader van haar vriend Jake. Het leidde tot veel verwarring.

De familie Paul heeft een goede band, al zijn er ook wel ooit discussies. Met name Logan is daarbij betrokken, komt naar voren in het gesprek. Hij heeft zelfs ooit een aanvaring gehad met Leerdam. Die liet toen duidelijk merken dat ze hem geen goede grote broer vond voor Jake.

"Maar ik vind dat leuk, Jutta", zegt Logan. "Dan ga ik vaker de strijd met je aan", lacht de topschaatsster. "Dat doet ze ook elke dag bij mij", zegt haar vriend Jake. "Het is iets Nederlands."

Eerlijk

"Ik ben gewoon heel eerlijk", reageert Jutta. Dat kan haar schoonbroer wel waarderen. "Ik denk dat je ook heel goed in deze familie past", zegt Logan tegen haar. "Maar wat vind jij ervan om Greg Paul als schoonvader te hebben?", vraagt hij zich af.

"Ik vind het super. We doen altijd een beetje negatief over hem, maar hij is geweldig." Haar schoonvader steekt een duim naar haar op. Vervolgens gooit Leerdam er nog een Nederlands spreekwoord in, die ze letterlijk in het Engels vertaalt. "Hij heeft een klein hart en een grote mond", zegt ze. Haar schoonfamilie moet er hard om lachen.

Klein of groot?

"Wacht, wat? Een kléín hart?", roepen ze door elkaar heen. "Bedoel je niet een grote?" "Ik heb het letterlijk vertaald uit het Nederlands. Wij zeggen een kleine. Een schattig hartje", verduidelijkt ze.

Leerdam wil met het Nederlandse spreekwoord zeggen dat haar schoonvader grote praatjes heeft, maar het allemaal goed bedoelt. Greg vind het wel een leuk gezegde. "Ik ben oké met een schattig hartje."