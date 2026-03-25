Jutta Leerdam heeft de ene wintersport ingeruild voor de andere. Na een succesvol schaatsseizoen, met een gouden en zilveren medaille op de Olympische Spelen, staat ze inmiddels alweer op de ski’s. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Ellen Hoog en Naomi van As haar opvallende en toch wel gevaarlijke vakantiebeelden.

Het lange schaatsseizoen zit erop en dus zijn de Nederlandse schaatsers massaal op vakantie. Op sociale media delen ze volop beelden van hun trips. Joep Wennemars en Suzanne Schulting genieten samen van de zon in Zuid-Afrika, waar ook Jenning de Boo te vinden is. Kjeld Nuis, Joy Beune en Leerdam kiezen juist voor de sneeuw.

'Risicootje'

Al snel gaat het over de wintersport van Leerdam. Samen met haar familie en verloofde Jake Paul is ze in de Franse bergen te vinden. Van As viel iets op: “Even over Jutta, ik zag een beeld en toen dacht ik: ‘oei, dat is wel een risicootje’.”

Ze legt uit wat ze zag: “Ze nam skiënd haar zusje op haar rug en toen viel ze! Toen dacht ik wel: oké, het seizoen zit erop… maar.” Hoog nuanceert: “Ze gingen wel heel langzaam.”

“Ja, oké, maar dat is juist de valkuil”, reageert Van As. “Dan kan je toch ook echt wel een zure blessure oplopen. Maar goed, het maakt blijkbaar allemaal niet meer uit.”

Ongeschreven regel

De beelden roepen bij het duo ook herinneringen op. In hun tijd bij Oranje gold er een ongeschreven regel: geen wintersport in een olympisch seizoen. Hoog geeft toe dat ze zich daar niet altijd aan hield. “Ik weet nog dat ik een half jaar voor de Olympische Spelen van Peking (2008) ging skiën”, vertelt ze. “Tricky”, reageert Van As direct.

Hoog vervolgt: “Ik heb toen maar drie dagen geskied van de zeven. Ik dacht: ‘ik doe gewoon heel rustig aan.’ Op een gegeven moment was er een heuveltje en toen schoot ik gewoon de lucht in. Mijn broers zeiden daarna dat ze me in slowmotion zagen gaan: ‘oh nee, als dit maar goed gaat’. Toen heb ik de laatste dagen niet meer geskied.”

Toekomst Leerdam

Het is bovendien nog maar de vraag of Leerdam in de toekomst weer op het ijs verschijnt. Na de Spelen gaf ze aan nog het WK te willen rijden, dat twee weken na Milaan op de planning stond, maar daar zag ze later van af. Op de beelden is in ieder geval duidelijk te zien dat ze volop geniet van haar welverdiende vakantie met familie en verloofde Paul.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. Een mix van actualiteit en anekdotes uit hun topsportcarrière. In deze aflevering gaat het onder meer over het WK atletiek, de nieuwe WK-shirts van Adidas en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo.