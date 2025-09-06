Kjeld Nuis staat in de kracht van zijn leven. De topschaatser viert in november zijn 36e verjaardag, maar is fysiek sterker dan ooit te voren. Dat komt allemaal door een verslaving waar kickbokser Rico Verhoeven hem aan hielp.

Nuis won al drie olympische gouden plakken, maar de honger is nog niet gestild. Hij hoopt er in Milaan over een half jaar ook bij te zijn. "Ik ga uit van mijn eigen kracht, ben fitter dan ooit. Dat is ook wel lekker. Maar de concurrentie is ook groter. Dus ik zal wel moeten leveren. En daar komt er weer een beetje meer spanning bij. Zo lig je soms te malen, hè", zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Nuis openhartig over verslaving

In december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) moet Nuis aan zijn tickets voor Milaan komen. Wat hem naar eigen zeggen helpt, is het ijsbad waar hij een groot deel van de week s' ochtends in zit. "Rico Verhoeven heeft me er eigenlijk van overtuigd", erkent hij. Hij kwam er voor het eerst mee in aanraking na een clinic met judoka Roy Meyer en zijn sponsor Red Bull op Circuit Zandvoort.

"Vond ik toen best wel spannend. Maar dan kom je er uit en dan voelt het superlekker. Ik voelde me die hele dag top", blikt Nuis terug. Hij nam contact op met het bedrijf en heeft nu een eigen ijsbad in zijn tuin staan, waar ook zijn vriendin Joy Beune regelmatig gebruik van maakt. "Ik vind het gewoon een mega lekker begin van de dag. Kan er echt naar uitkijken. En sinds ik dat ding heb, ben ik heel fit."

'Alles in je lijf schreeuwt nee'

Het ijsbad helpt Nuis ook in algemene zin. De topschaatser is minder ziek. "Alles in je lijf schreeuwt natuurlijk nee. Zeker in de winter. Als je net wakker bent, is een koude douche al kut. Maar dit is pas echt next level", verzekert hij.

"Je raakt echt even in paniek, maar na een minuutje ben je wel weer oké. Ik krijg er een gruwelijke dopamine kick van, ga er heel lekker op."

Nuis blijft gaan

Of het Nuis aan zijn vierde gouden olympische medaille helpt, moet nog blijken. Het schaatsseizoen staat voor de deur. De bijna 36-jarige weet voorlopig van geen ophouden. "Ik ga nog wel even door, denk ik, ja. Geniet ook nog veel teveel van alles. Ik vroeg laatst aan Jax (zijn zoontje, red.): hoe lang moet papa nog blijven schaatsen? Nog twee jaar, zei hij. Nou, lijkt me heel mooi."