Erben Wennemars en zijn vrouw Renate zijn al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd. De schaatslegende voert uit, Renate delegeert. Dat is althans wat hij beweert. Wel hebben ze in ieder geval één gemeenschappelijke liefde: chips eten. Dat zorgt nog wel eens voor verhitte situaties.

"Als ik met Erben ergens heen ga, dan bestuurt hij altijd het voertuig…", wil Renate aan haar verhaal beginnen. "Thuis bestuur ik niks", onderbreekt Erben haar met een grijns. "Bepaal ik alles?", vraagt zijn vrouw zich enigszins verbaasd af. "Jawel, jawel", verzekert hij. "Ik bepaal het", aldus Renate. "En ik voer uit", stelt Erben.

"Ik ben wel een beetje bazig", geeft de vrouw van Wennemars eerlijk toe in het programma Frans & Mariska, Stellen op de Proef. "We hebben een gezin met redelijke karakters, vier stuks. Ik ben wel vaak de postduif, degene die moet zorgen dat het een beetje geleidelijk blijft lopen."

'Ik bleef maar gewoon eieren bakken'

Renate Wennemars gaf haar carrière als televisiepresentator op om voor zoons Joep en Niels te zorgen. "Ik ben gestopt als topsporter, maar ik stop nooit als sporter. Sporter is hetgeen wat ik ben. Ik ben gewoon meteen in allerlei dingen gerold", zegt de voormalig schaatser over onder meer zijn werk als analist.

"Het idee was een beetje dat als hij zou stoppen, ik weer andere dingen zou oppakken. Maar uiteindelijk was jij degene die weer doorging met jouw zoektocht. En ik bleef maar gewoon eieren bakken", is haar conclusie.

Vechten om de zak chips

"Erben heeft nooit anders gegeten dan wat ik toevallig op tafel zette. Dat is dan wel weer zo: ík zette het op tafel. Maar hij houdt heel erg veel van koekjes, en we eten ook best veel chips. Dat deden we ook toen hij nog topsporter was", bekent ze. Dat klinkt heel gek in een periode waarin sporters hun eten tot ver achter de komma wegen. Ze kijken naar koolhydraten, eiwitten en vitamines. "Als je dat nu niet doet, ben je geen volwassen topsporter."

Maar, zegt Wennemars: "Een dag geen chips gegeten, is een dag niet geleefd." Dat zorgt voor hachelijke situaties thuis. "Dan gaan we naar bed met chips. Dan is het gewoon vechten wie zijn hand in die zak kan steken", schetst ze. Het sportieve zit er dus nog altijd in bij de oud-schaatser.