Erben Wennemars was in zijn schaatsjaren vaak van huis. Dan zorgde zijn vrouw Renate voor de kinderen: Joep en Niels. Inmiddels zijn beide zoons uitgevlogen, wat zorgt voor een stil huis. Daar heeft het schaatsicoon moeite mee.

Wennemars en zijn vrouw hadden beiden een druk leven. Hij als schaatser, terwijl Renate voor de televisie werkte. Ze besloot haar carrière op te geven om voor de kinderen te zorgen. "Ik wilde ook niet de kinderen aan een ander overlaten", zegt ze. "Wij hebben heel veel tijd en energie gestopt in onze kinderen. Dat vinden we ook belangrijk. Daarin moet je keuzes maken", blikt Erben terug.

"Ondanks dat ik veel weg ben geweest, heb ik veel tijd doorgebracht met mijn kinderen. Ik heb een hele goede vader en moeder gehad. Bij ons was thuis niet alles bespreekbaar, ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Maar ik mocht wel alles", aldus de voormalig wereldkampioen. "Wat ik doe met mijn kinderen: als ze dromen hebben, mogen zij alles najagen en wil ik alles faciliteren. Ik denk dat we dat wel gedaan hebben."

Het huis raakt leger en leger

De familie Wennemars woont in Dalfsen, vlak bij Zwolle. Maar oudste zoon Joep is inmiddels naar Heerenveen vertrokken, wat uiteraard makkelijker is om te trainen in schaatstempel Thialf. "Bijzonder, het voelt als een nieuw hoofdstuk", erkent Renate in het programma Frans & Mariska, Stellen op de Proef.

Erben heeft het er moeilijker mee. "Toen hij een huis kocht in Heerenveen dacht ik: leuk, maar dan komt hij ieder weekend wel thuis. Maar dat is niet het geval", vertelt hij. "Hij woont daar gewoon. Het is ook normaal, maar ik had dat niet echt verwacht. Hij was altijd thuis en nu is hij ineens altijd weg", schetst hij.

Vaderlijk advies

Omdat Erben en Joep allebei van schaatsen houden, heeft de oudste van het stel zijn kennis gedeeld. "Ik heb hem altijd wel begeleid. Maar er komt nu ook een fase dat ik hem daarin moet loslaten. Ik vind zelf dat ik goede adviezen kan geven", zegt Wennemars, die met een stalen gezicht zijn lach probeert te houden. "Dat valt per definitie verkeerd."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.