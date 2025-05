Schaatssensatie Angel Daleman (18) deelt schattig moment met vriend

Schaatssensatie Angel Daleman blijft ook buiten het ijs volop in beeld. Op Instagram gaf ze haar volgers een kijkje achter de schermen van haar dagelijks leven als topsporter. Van trainingen tot ontspannen met ploeggenoten: alles kwam voorbij in een persoonlijke fotoreeks. Eén moment trok daarbij extra de aandacht en kreeg een opvallende reactie van een wel héél bekende schaatscollega.

Daleman postte de fotoreeks kort na de start van het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo, waar Team Essent de komende tijd werkt aan de voorbereiding op het olympische seizoen. In de reeks deelt ze momenten uit haar dagelijkse sportleven, van serieuze inspanningen tot luchtige teammomentjes.

Overvallen schaatssensatie Angel Daleman weet niet wat ze meemaakt: 'Zijn ook niks meer gewend' De Nederlandse schaatssters zijn echt wel wat gewend, maar wat hen deze week overkwam, dat hadden ze niet aan zien komen. En vooral Angel Daleman (18) had het daar erg zwaar meer.

Angel Daleman deelt liefdevol moment

Onder het bijschrift 'All the moments in between' krijgen volgers een inkijkje in haar route richting Milaan 2026. De beelden laten zien hoe ze traint, lacht, skeelert, fietst en vooral: hoe ze zich omringd weet door een hecht team. Bekende gezichten als Suzanne Schulting, Chloe Hoogendoorn en Selma Poutsma komen meerdere keren voorbij.

Schaatssensatie Angel Daleman (18) showt afgetrainde lichaam en krijgt complimenten van vriend: 'Knapperd' Schaatssensatie Angel Daleman (18) kwam vorig seizoen als een komeet. Alle ogen zullen na de zomer, in het olympisch schaatsseizoen op de wereldkampioene op de teamsprint zijn gericht. En daar heeft de Leiderdorpse helemaal geen moeite mee.

Tussen alle foto's valt één beeld extra op: een selfie met haar vriend Beau Snellink. De twee delen hun relatie meestal op bescheiden wijze, maar laten zo nu en dan een glimp zien. Eerder noemde Snellink haar al knapperd onder een trainingsfoto waarop Dalemans afgetrainde lichaam goed zichtbaar was. Ook nu liet hij van zich horen met een hartje onder de nieuwe post.

Topsport en liefde gaan hand in hand

Daleman is al vanaf jonge leeftijd actief op social media. Al toen ze nog alleen bij de junioren reed, deelde ze via Instagram hoe ze trainde, wedstrijden reed en haar successen vierde. Inmiddels is ze op 18-jarige leeftijd al een gevestigde naam in het profcircuit, met bijna 25.000 volgers en een olympisch seizoen in zicht.

Nederlandse schaatskampioen geniet van romantisch moment met collega én maakt opvallende selfie Het seizoen is inmiddels al even achter de rug voor de Nederlandse topschaatsers en dus hebben zij de afgelopen tijd wat meer tijd voor zichzelf gehad. Die vrije tijd heeft Nederlands kampioen allround Beau Snellink goed benut, want hij genoot samen met zijn vriendin Angel Daleman en had ook nog een bijzondere ontmoeting.

Ook haar vriend Snellink maakt zich op voor Milaan 2026. Hij rijdt sinds dit voorjaar voor Reggeborgh en vertelde eerder hoe 'superblij' hij is met zijn overstap, omdat die hem ruimte geeft om te groeien — zowel in zijn sport als daarbuiten. De twee steunen elkaar in hun ambities en begrijpen wat het betekent om te leven voor topsport. En af en toe, zoals bij deze fotoreeks, laten ze ook dat stukje samen zien.