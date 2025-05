Jongere zus Jutta Leerdam haalt het bloed onder haar nagels vandaan: 'Dit is niet oké!'

Jutta Leerdam keerde onlangs terug in Nederland om zich voor te bereiden op het schaatsseizoen. Hoewel ze daardoor haar verloofde Jake Paul moet missen, kan ze wel meer tijd doorbrengen met haar familie. Leerdam deelde zondag een video op sociale media met haar jongste zus en daarin haalt Beaudine het bloed onder haar nagels vandaan.

"Gaat het wel goed met je?", begint Leerdam tegen haar zus. Ze draait met de camera op dat moment naar een handtas. "Op de grond?", vraagt de topschaatsster zich verbaasd af. De tas is tenslotte van het merk Yves Saint Laurent. Dat is over het algemeen niet het goedkoopste merk ter wereld en dus wel erg zonde om op de grond te laten slingeren.

'Dit is niet oké!'

"Het is oké", reageert Beaudine, maar daar wil haar grote zus niets van weten. "Dit is niet oké!", roept de topschaatsster terug. Ze besluit om in te grijpen: "Oh mijn god, ik neem deze mee", vertelt Leerdam terwijl ze met de tas de kamer van haar zus uitloopt.

Waarschijnlijk lukt het Beaudine wel vaker om het bloed onder haar nagels vandaan te halen, zo blijkt uit het bijschrift. 'POV: je hebt een jongere zus', zet Leerdam namelijk bij de video. De schaatsster heeft overigens ook nog een oudere zus: Merel.

Olympisch seizoen

Voor Leerdam zal het zwaar zijn om haar geliefde te moeten missen, maar de komende negen maanden staat alles in het teken van haar grote doel: goud winnen op de Olympische Spelen. De datum maandag 9 februari 2026 zal dan ook met rood omcirkeld zijn in haar agenda, want op die dag wordt de 1000 meter gereden tijdens de Winterspelen in Milaan.

Leerdam hoopt op haar favoriete afstand revanche te nemen voor de Spelen van 2022 in Beijing. Ze haalde toen een zilveren medaille achter de Japanse Miho Takagi, maar deze keer moet het goud gaan worden.

Laatste kans

Het is voor Leerdam waarschijnlijk haar laatste kans om olympisch kampioen te worden. In de realityserie Paul American over de familie van haar verloofde werd er namelijk meerdere keren op gehint dat ze na de Spelen gaat stoppen. Paul en Leerdam lieten daarin weten dat ze graag snel een gezin gaan stichten.