Schaatssensatie Angel Daleman showt afgetrainde lichaam tijdens welverdiende rustdag in Italiaanse zon

Met het olympische seizoen voor de boeg werkt Angel Daleman keihard op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Toch vindt de 18-jarige schaatssensatie op haar rustdag ook tijd om even te ontspannen. Dat er hard wordt getraind, is goed te zien aan haar afgetrainde lichaam, dat niet onopgemerkt blijft aan de rand van het zwembad.

Daleman is met haar ploeggenoten van Team Essent neergestreken in Noord-Italië, waar op hoogte wordt gewerkt aan kracht, uithoudingsvermogen en explosiviteit. De omstandigheden in Collalbo zijn ideaal voor de voorbereiding op een lang en intens olympisch seizoen. Gelukkig is er tussen alle sessies door ook ruimte voor ontspanning, al blijft de topsportmentaliteit voelbaar.

Overvallen schaatssensatie Angel Daleman weet niet wat ze meemaakt: 'Zijn ook niks meer gewend' De Nederlandse schaatssters zijn echt wel wat gewend, maar wat hen deze week overkwam, dat hadden ze niet aan zien komen. En vooral Angel Daleman (18) had het daar erg zwaar meer.

'Restday' aan de rand van het zwemad

In haar Instagram Story was donderdag te zien hoe Daleman op haar rustdag optimaal van de zon genoot. Aan de rand van het zwembad poseerde ze ontspannen in een panterprint-bikini. Eerder deelde ze al een foto waarop ze samen met een ploeggenote haar benen in het water liet bungelen. Het bijschrift 'restday' liet weinig aan de verbeelding over: deze dag stond volledig in het teken van ontspannen.

Even geen krachthonk of zware fietstraining, maar herstel, ontspanning en vooral genieten. Toch verraadt haar afgetrainde lichaam dat ze niets aan het toeval overlaat. Daleman is nu al uitstekende shape, terwijl de Olympische Spelen van Milaan nog maanden op zich laten wachten. Dat belooft in ieder geval veel goeds.

Tekst gaat verder onder afbeelding

i Angel Daleman geniet met volle teugen van haar rustdag op trainingskamp in Italië. ©Instagram

Schaatskoppel

Dat haar fysieke metamorfose ook eerder al de aandacht trok, bleek uit een post van de topschaatsster eerder deze maand. Daleman liet zich daarin zien tijdens een krachttraining met gewichten. Haar afgetrainde lichaam viel niet alleen volgers op, maar ook haar vriend Beau Snellink, die reageerde met het simpele maar veelzeggende woord: "Knapperd."

Schaatssensatie Angel Daleman (18) showt afgetrainde lichaam en krijgt complimenten van vriend: 'Knapperd' Schaatssensatie Angel Daleman (18) kwam vorig seizoen als een komeet. Alle ogen zullen na de zomer, in het olympisch schaatsseizoen op de wereldkampioene op de teamsprint zijn gericht. En daar heeft de Leiderdorpse helemaal geen moeite mee.

Snellink en Daleman vormen al langere tijd een stel, al houden ze hun relatie bewust grotendeels buiten de spotlights. Ze leerden elkaar beter kennen via het schaatsen en halen zichtbaar kracht uit elkaar. Waar zij zich voorbereidt op een olympisch seizoen vol verwachtingen, werkt ook hij aan zijn volgende stap richting de top. Samen vormen ze niet alleen een koppel buiten de baan, maar ook een sterk team naast het ijs. Met de Olympische Spelen van Milaan in 2026 als gedeeld einddoel.