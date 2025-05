Topschaatser Kjeld Nuis laat partner Joy Beune in de regen zwoegen: 'Ik ben niet gek'

Dat je voor de topsport een goed moet trainen is algemeen bekend, zo ook bij Joy Beune. De topschaatsster is namelijk druk bezig met de voorbereidingen op de Olympische Spelen. Ze laat er duidelijk geen gras over groeien. En daar hoort ook een vervelend fietsritje door de regen bij.

Op woensdag deelde Beune meerdere kiekjes van haar loodzware trainingsschema op Instagram. En dat ze van alle markten thuis is, laat ze maar weer eens zien. Op de beelden is ze aan het wielrennen, gewichtheffen en ook nog eens allerlei andere krachtoefeningen. "Snapshots from the grind", schrijft ze erbij.

Later stapte ze ook nog de racefiets in voor een rondje door de regen, op aanraden van haar partner Kjeld Nuis. 'Kom op schat, hier word je sterk van', zei hij volgens Beune. Maar waarom de ervaren schaatser zelf niet meeging? 'Ik ben niet gek!'

Bemoeienis van schaatskoningin Joy Beune draagt bij aan redding: 'De noodzaak is groot' 'De Groningse ijsbaan Kardinge lijkt gered', met die boodschap opent de KNSB een nieuwsbericht uit de provincie. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders een plan bekendgemaakt die de bakermat van enkele Nederlandse topschaatsers moet redden.

Maar er moet natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning. Zo is naast het harde werk ook te zien hoe ze een heerlijk bakkie koffie zet. Ook een bezoekje aan een restaurant mag uiteraard niet ontbreken.

'Hottie'

De schaatswereld heeft massaal gereageerd op de foto's van Beune. Zo noemt Pien Hersman haar een "Hottie", terwijl het veelbelovende talent Jesse Speijers grappend reageert met: "Weer lekker achter mij aan gegrind".

Topschaatser Kjeld Nuis vindt nieuwe 'liefde' naast Joy Beune: 'Wat een plaatje' Kjeld Nuis is dol op alles wat snel is. De Nederlandse topschaatser heeft dan ook een nieuwe motor aangeschaft. En wat voor eentje: een Ducati Streetfighter V4 S. Nuis zelf is helemaal verliefd, maar ook zijn volgers zijn onder de indruk.

"Ja pak jij alle credits maar weer", reageert Beune daarop, waarna Speijers het ermee eens is dat hij de credits verdient. "Minimaal de helft mag naar mij inderdaad."

Korte benen

Vorige week deelde Beune ook al beelden van haar trainingen onder de Spaanse zon. Team IKO-X2O, waar ze deel van uitmaakt, verblijft namelijk in de regio Valencia. In haar post was te zien hoe ze een fietstocht deed samen met twee mannelijke teamgenoten: Speijers en de Belgische topper Bart Swings, die nog herstellende is van een zware blessure. Hoewel de schaatsers onderweg konden genieten van het prachtige landschap, had Beune haar hoofd duidelijk bij iets anders.

'Korte beentjes' zitten schaatskoningin Joy Beune dwars, collega's kennen geen genade Terwijl het in Nederland al weken lente is, zijn de topschaatsers steeds nadrukkelijker bezig met de voorbereiding op de Olympische Spelen. Zo ook Joy Beune, die afgelopen seizoen drie wereldtitels pakte bij de WK afstand in Hamar. Zij werkt zich onder de Spaanse zon in het zweet.

Speijers en Swings steken met hun lengte duidelijk uit boven Beune, die 1,72 meter lang is. Bij een video waarin ze al fietsend een berg op rijdt, grapt ze: "Wacht op mij, ik heb korte benen". Haar mannelijke ploeggenoten bepaalden het tempo tijdens de klim.

Voorbereidingen

Hoewel de Olympische Spelen nog niet direct voor de deur staan, begint voor de schaatsers nu al de voorbereiding. De klapschaatsen zijn tijdelijk ingeruild voor de racefiets en tijdens de diverse trainingskampen worden er flink wat kilometers gemaakt. Ook op de atletiekbaan wordt er intensief getraind. Alles is erop gericht om straks in topvorm aan het nieuwe seizoen te beginnen, want de concurrentie binnen Nederland is keihard.