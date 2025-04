Verliefde schaatsster Pien Hersman gooit haar 'moves' in de strijd voor tennistalent

Schaatsster Pien Hersman kan langzaam weer kijken naar het volgende schaatsseizoen. De 21-jarige Nederlandse geniet alleen nu nog eventjes van haar welverdiende vakantie. Uiteraard horen daar ook een paar dansjes bij, en dat doet ze dan ook graag met haar vriend en tennisser Jesper de Jong. Het stel genoot ook nog van het heerlijke lentezonnetje in de hoofdstad.

Op TikTok is te zien dat Hersman met een paar goede dansbewegingen de Nederlandse tennisser het beeld in beweegt. Het verliefde stel doet vervolgens samen een paar pasjes waar De Jong zijn vriendin volgt, om haar vervolgens een rondje te laten draaien. Op het einde vangt De Jong de schaatsster op en knuffelt het koppel, terwijl ze schattig naar elkaar lachen.

Toptennisser Jesper de Jong krijgt het na medische time-out zwaar te verduren Voor Jesper de Jong is de achtste finale van het ATP-toernooi in Marrakesh uitgelopen op een drama. De Nederlandse toptennisser had de touwtjes in handen tegen de Pool Kamil Majchrzak, maar gaf het helemaal weg. Daarmee leerde hij ook de negatieve kant van topsport kennen.

Amsterdam

Met een heerlijke 20 graden in april stromen de terrassen en parken in Nederland helemaal vol. Zo gingen ook Hersman en De Jong op pad in onze hoofdstad. Op Instagram plaatste de schaatsster een grappige foto waar ze haar vriend van achter fotografeerde met op de achtergrond een bordje: "Hé pannekoek! Deze kant op".

Het bordje refereert waarschijnlijk naar een pannenkoekenrestaurant maar het levert wel een grappig beeld op met De Jong die ook echt de kant op loopt waar de pijl naartoe verwijst. Er werden echter geen pannenkoeken gegeten, want Hersman en De Jong zijn daarna naar een Italiaans restaurant gegaan.

Bijzondere mijlpaal

Eind maart wist Jesper de Jong een unieke prestatie neer te zetten. De Nederlandse tennisser behaalde voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de ATP-ranglijst. Daarmee bracht hij ook de Nederlandse bezetting in de top 100 sinds elf jaar weer terug naar drie. De Jong kon zijn bijzondere mijlpaal echter niet meteen vieren.

'Nieuwe' Nederlandse toptennisser (24) moet bijzondere mijlpaal later vieren: 'Dan kan ik er pas van genieten' Jesper de Jong sprak jarenlang zijn doelstelling hardop uit: de Nederlandse tennisser wilde in de top-100 van de ATP-ranking komen. Het lukte de 24-jarige Haarlemmer afgelopen weekend, na een goede run in Spanje. Maar hij kan zijn bijzondere mijlpaal voorlopig niet vieren.

"In het tennis is het helaas zo dat je vaak niet lang kan stilstaan bij je prestaties, laat staan ze vieren", sprak de kersverse top-100-speler vanuit de Marokkaanse stad Marrakesh tegen Sportnieuws.nl. "Ik kan er pas weer van genieten als ik thuis ben, maar ook dan ben ik er maar kort en moet ik weer door. Zo werkt het nou eenmaal in het tennis." Nu De Jong weer in Nederland is, zal hij ongetwijfeld meer van zijn mooie prestatie kunnen genieten met vrienden en familie.

Joy Beune slooft zich met schaatsvriendin uit op het dak: 'We zijn nu in te huren' Het schaatsseizoen zit erop voor Joy Beune. Maar de kampioene is nog steeds hard aan het werk. Samen met goede vriendin en ploeggenote Pien Hersman slooft ze zich uit.

Vrienden met Joy Beune

Pien Hersman en Beune zitten samen in Team IKO-X20 en zijn geregeld samen te zien. Zo waren de twee schaatsters onlangs aan het uitsloven voor hun sponsor IKO.

Kjeld Nuis laat zich verwennen door Joy Beune en Pien Hersman met smakelijke trend van TikTok Kjeld Nuis wordt goed in de watten gelegd door zijn vriendin Joy Beune en diens schaatscollega Pien Hersman. De vriendinnen hebben samen een beroemde lekkernij van TikTok nagemaakt en Nuis is het proefkonijn.

Maar ook topschaatser Kjeld Nuis kan meegenieten van de vriendschap tussen de twee vriendinnen. Zo werd hij even in de watten gelegd door zijn vriendin Beune en Hersman die een heerlijke lekkernij van TikTok hadden gemaakt. Dat mocht de schaatser van Team Reggeborgh gelijk even uittesten.