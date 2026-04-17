Topschaatster Joy Beune had de naar eigen zeggen 'grote eer' om een doop uit te voeren. Niet van een pasgeboren kind, maar van een tulp. Dat deed ze in de Keukenhof te Lisse.

In een story op Instagram laat de voormalig wereldkampioene allround een foto zien van de rode tulp. "Ik had de eer dat ik de doop van een tulp mocht uitvoeren", schrijft ze erbij. Ze heeft een glas wijn in haar hand. Vermoedelijk is dat niet de vloeistof waarmee de doop plaatsvond, maar geeft het drankje aan dat het een feestelijke gelegenheid betrof.

Symbool

Ze werd uitgenodigd door een van haar sponsoren, een cruisemaatschappij. De tulp krijgt als naam Savour the journey.

Op Instagram kondigde het bedrijf de tulp zo aan: "We laten onze Nederlandse wortels bloeien. In samenwerking met het wereldberoemde Keukenhof in Nederland, gaan we een nieuwe tulp onthullen. Het is een levend symbool van onze Nederlandse afkomst en van de onderlinge band die al groeit sinsd 1873. Eén bloem, eeuwen geschiedenis en een traditie die doorgaat met wereldwijd bloeien."

Irene Schouten

Onlangs was ook Irene Schouten in de Keukenhof. Ze was bij de opening van de rozenshowd, waarbij in het Oranje Paviljoen rozen in vier categorieën werden gejureerd. Schouten hield een toespraak tijdens de show. Ze zei: "Het leven gaat niet over rozen. Ook in topsport komt niets je zomaar aanwaaien om op een podium te staan. Ik had niet het grootste talent, maar wel talent om door te zetten."

De zaal vond het optreden van de schaatskampioene zeer interessant. Bloemen Planten Nieuws schrijft: "Veel belangstelling voor het verhaal van Irene Schouten. De zaal zat goed vol." Ook hielp ze mee bij de prijsuitreiking, bijvoorbeeld toen Big Baby won in de categorie NL Roos.

Jenning de Boo

Beune sloot het olympisch seizoen af met een ludieke wedstrijd tegen haar mannelijke collega Jenning de Boo in een wedstrijd over 3 kilometer. In de Elfstedenhal in Leeuwarden noteerde de 26-jarige rijdster van Team IKO X2 een tijd van 4.04,55. Sprinter De Boo nam in het eerste deel van de race een ruime voorsprong, maar stortte in het laatste deel in en kwam tot 4.05,54.

Het idee voor de wedstrijd ontstond als een grap, toen De Boo tegen ploeggenoot Kjeld Nuis zei dat hij dacht over 3 kilometer van Beune te kunnen winnen. Beune ging de uitdaging aan en er werd besloten om de tweestrijd onderdeel te laten zijn van de sprintwedstrijden om De Zilveren Bal.