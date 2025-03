'Schattige' Jake Paul maakt indruk op Jutta Leerdam met opvallend kledingstuk

Het schaatsseizoen kwam ruim twee weken geleden tot een einde en sinds dat moment geniet toprijdster Jutta Leerdam optimaal van haar vakantie. De Nederlandse vermaakt zich met haar verloofde Jake Paul aan de andere kant van de wereld en haar Amerikaanse geliefde maakte maandag maar weer eens indruk op Leerdam.

Leerdam en Paul hebben er al aardig wat reisjes opzitten sinds de Nederlandse bij de WK afstanden half maart voor de laatste keer in actie kwam op het ijs. Het stel bracht een paar dagen door in Saint Lucia, nadat Paul zijn vriendin ten huwelijk vroeg, en toog daarna naar New York voor de première van de realityserie Paul American over de familie van de boksende influencer.

Het koppel vermaakt zich ondertussen in Puerto Rico, waar Paul een enorm groot huis bezit. Leerdam en haar verloofde brachten op dat eiland ook een bezoekje aan het strand. Paul trok daar enorm de aandacht met zijn kledingkeuze en dat kon op goedkeuring van de schaatsster rekenen.

De Amerikaan is in een filmpje op het Instagram-kanaal van Leerdam namelijk te zien met een bijzonder wit t-shirt. Op het kledingstuk staat namelijk heel groot 'I love Jutta'. Leerdam vindt het allemaal prachtig, zo blijkt uit haar reactie. "The cutest", schrijft ze bij de beelden van Paul met het t-shirt.

Jake Paul met het speciale t-shirt. © Instagram

Familie Leerdam

Leerdam is overigens niet het enige lid van de familie dat op dit moment aan de andere kant van de wereld zit. Samen met haar jongere zus Beaudine vermaakt ze zich heel erg goed en ook haar vader heeft de tijd van zijn leven op het eiland. Paul liet de familie van de topschaatsster speciaal voor zijn huwelijksaanzoek invliegen.

Mogelijk snel afscheid

Leerdam heeft door haar carrière niet altijd de tijd om haar verloofde te bezoeken, maar mogelijk komt daar snel verandering in. Paul liet in de realityshow rondom zijn familie namelijk optekenen dat de schaatsster na de Spelen van volgend jaar gaat stoppen en dat de twee dan een gezin willen gaan stichten. Leerdam kwam zelf niet aan het woord en heeft zich ook niet uitgelaten over de uitspraken van Paul.