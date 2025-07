De scheiding van voormalig toptennisster Ana Ivanović en oud-voetballer Bastian Schweinsteiger raakt niet alleen het gezin, maar ook het kledingmerk Brax. Het bedrijf lijdt schade door de breuk van het koppel.

Ivanović en Schweinsteiger waren jarenlang het gezicht van Brax. Hun scheiding betekent echter ook het einde van de samenwerking met het kledingmerk. Omdat ze altijd als koppel optraden, moet Brax alle contracten en projecten met het tweetal stopzetten. Dit heeft financiële gevolgen voor het bedrijf.

Brax staat voor de lastige taak om de schade te herstellen. Eerst moeten ze echter een bizar probleem aanpakken: de gezamenlijke foto's van Schweinsteiger en Ivanovic, die in Duitse stadscentra hangen, moeten worden verwijderd.

Gezicht van het merk

Schweinsteiger en Ivanović werden gezien als het ideale reclamekoppel. De samenwerking tussen het koppel en Brax begon in de zomer van 2019. De eerste collectie met beide sportsterren werd begin 2020 gepresenteerd. Sindsdien waren ze het gezicht van het merk. Hun (nog niet bevestigde) breuk heeft nu echter professionele gevolgen. Hun contract met Brax is voortijdig beëindigd, zo meldt rtl.de.

Het contract liep oorspronkelijk tot 2027, maar de geplande herfst/winter 2025 campagne gaat niet door. Volgens branche-experts is het stopzetten van campagnes met koppels vaak een 'totale mislukking' voor merken, omdat de presentatie als paar cruciaal is voor de reclamewaarde.

Irritatie

De scheiding van het topsportkoppel leek bevestigd toen er foto's opdoken van Schweinsteiger waarin hij intiem was op het strand van Mallorca met zijn nieuwe geliefde. Brax-manager Marc Freyberg uitte destijds zijn irritatie hierover.

"Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de drie kinderen van het stel", zo vertelde de manager. "Uiteraard zijn we momenteel op zoek naar een ontmoeting met het management van Bastian en Ana om de algehele situatie te bespreken, aangezien zij beiden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van ons merk."

Inmiddels is de situatie dus besproken. Helaas voor het kledingmerk met de nodige financiële gevolgen dus.