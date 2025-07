De scheiding van oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger en voormalig toptennisster Ana Ivanovic zorgt voor al maandenlang veel opschudding. Inmiddels zijn er nieuwe pikante details onthuld over de nieuwe vriendin van de voormalig voetballer.

De nieuwe vriendin van Schweinsteiger, een Bulgaarse dame genaamd Silva, had problemen met haar ex-minnaar. Het Duitse magazine Bunte onthulde dat de vrouw, voor haar relatie met de voormalig voetballer, haar eigen man bedroog.

Voordat Silva een relatie kreeg met Schweinsteiger, had ze een affaire met een man genaamd Carlos S., een danser die ze ontmoette in club Victory's op Mallorca. Hun relatie duurde ongeveer zes maanden, terwijl de Bulgaarse nog getrouwd was. Carlos en Silva reisden samen naar danswedstrijden in Spanje, en volgens het Duitse magazine kwam alles aan het licht toen de Bulgaarse op 2 februari 2023 aangifte deed tegen Carlos bij de politie.

Chantage

Silva beweerde dat Carlos haar begon te chanteren – door te dreigen haar man alles over hun affaire te vertellen. Bij haar aangifte voegde ze screenshots van berichten toe die hij haar had gestuurd, waarin sprake was van intimidatie, bedreigingen en chantage.

De rechtbank legde Carlos S. twee dagen later een contactverbod op, waardoor hij geen contact met haar mocht opnemen en zich niet binnen een straal van 300 meter van haar mocht bevinden. De zaak werd echter al snel geseponeerd – de rechtbank oordeelde dat de berichten onvoldoende bewijs vormden voor strafrechtelijke vervolging.

Scheiding

Kort na dit incident scheidde Silva van Markos Ferragut, met wie ze twee zonen heeft. Hun huwelijk was, volgens Duitse en Spaanse media, al in een crisis toen de affaire met Carlos plaatsvond. Inmiddels hebben Schweinsteiger en Silva een relatie die geen geheim meer is. Zo verschenen er recentelijk intieme beelden van de twee op het strand van Mallorca.

Droomkoppel met indrukwekkende carrières

Schweinsteiger en Ivanovic waren jarenlang hét droomkoppel in de sportwereld. Hun relatie begon in 2014, twee jaar later gaven ze elkaar het jawoord en samen kregen ze drie kinderen. Er leek geen vuiltje aan de lucht, want in 2022 sprak de Duitse oud-voetballer nog vol lof over zijn vrouw: "Ze heeft mij geleerd wat liefde werkelijk is en hoe ik in een gezin kan leven."

Zowel Schweinsteiger als Ivanovic kunnen terugkijken op een indrukwekkende sportcarrière. De voormalig middenvelder, die onder andere uitkwam voor Bayern München en Manchester United, werd acht keer landskampioen van Duitsland en veroverde in 2014 de wereldtitel met het nationale elftal. Ivanovic boekte haar grootste succes in 2008 met de winst op Roland Garros en bekleedde bovendien enige tijd de nummer één-positie op de wereldranglijst. Overigens hebben zij hun scheiding nooit officieel bevestigd.