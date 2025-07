Bastian Schweinsteiger krijgt momenteel de wind van voren in Duitsland. De ex-topvoetballer was tijdens zijn carrière enorm populair en kreeg zelfs dde liefkozende bijnaam 'Schweini', maar hij lijkt het helemaal verpest te hebben door de manier waarop er een einde is gekomen aan zijn sprookjeshuwelijk met voormalig toptennisster Ana Ivanovic.

Schweinsteiger en Ivanovic waren jarenlang hét droomkoppel in de sportwereld. De twee kregen een relatie in 2014, trouwden twee jaar later en kregen samen drie kinderen. Alles leek goed te gaan, want in 2022 was de Duitse oud-topvoetballer lovend over zijn vrouw: "Ze heeft mij geleerd wat liefde werkelijk is en hoe ik in een gezin kan leven".

Dat laatste bleek hij toch niet helemaal goed begrepen te hebben, want in de Duitse media werd onthuld dat Schweinsteiger het tijdens zijn huwelijk met Ivanovic wel erg gezellig had met een andere vrouw. Die vrouw is inmiddels zijn nieuwe vriendin en daar kunnen ze in Duitsland maar niet over uit.

'Wat doet hij haar aan?'

Het Duitse medium BUNTE onthulde eerder dit jaar al dat het huwelijk tussen de twee voorbij was en in de nieuwste uitgave van hun magazine is de ex-voetballer opnieuw onderwerp van gesprek. "Bastian Schweinsteiger, wat doet hij Ana aan!?", is de duidelijke kop boven het verhaal.

De oud-international krijgt er hard van langs nadat er eerder al foto's van hem met zijn nieuwe vriendin opdoken: "De foto's van haar op dat moment nog steeds man waren een enorme klap. Maar in plaats van zich in te houden en respect te tonen voor de moeder van zijn drie kinderen, laat de wereldkampioen schaamteloos zijn nieuwe liefde zien."

Schweinsteiger onder vuur in Duitsland

Het blad meldt dat hij met zijn nieuwe liefde, wiens kinderen op dezelfde school zitten als die van Schweinsteiger en Ivanovic, een paar dagen in Griekenland doorbracht en heeft zelfs foto's in handen. "Ze voerden een liefdesshow van hoog niveau op. De twee zoenden schaamteloos met elkaar en knuffelden op een ligbed."

Schweinsteiger was als voetballer jarenlang razendpopulair in Duitsland, maar zijn imago brokkelt inmiddels flink af. Onlangs kreeg hij ook al in BILD de wind van voren. "Je speelt met het welzijn van je kinderen en dat zou het belangrijkste moeten zijn. Je moet hun held zijn omdat je ze comfort geeft door je eigen belang opzij te schuiven en ze vrolijk op te laten groeien met hun vader en moeder. Zo laat je je zien hoe je een goede jongen wordt. Ik ben bang dat je dit aan het verpesten bent", schreef columnist Matthias Bieder.

Topsportkoppel

Schweinsteiger en Ivanovic hebben allebei een indrukwekkende carrière als topsporter achter de rug. De oud-speler van onder meer Bayern München en Manchester United werd acht keer landskampioen van Duitsland en won met het nationale elftal het WK van 2014. De tennisster won in 2008 Roland Garros en stond ook nog een tijdje op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze hebben hun scheiding overigens nooit bevestigd.