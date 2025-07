Ex-toptennisster Ana Ivanovic en voormalig voetballer Bastian Schweinsteiger zijn na negen jaar huwelijk officieel gescheiden, bevestigt de advocaat van de toptennisster in een officiële verklaring. Er komen geen verdere mededelingen. Voor de Servische telt er maar één ding: haar kinderen.

Na maandenlange speculaties over de status van hun relatie, bevestigde de woordvoerder van Ivanovic, Christian Schertz, dat het paar gaat scheiden vanwege 'onverenigbare verschillen'. Volgens BILD benadrukte de advocaat dat er geen verdere officiële verklaringen zullen volgen en verzocht hij de media om de privacy van het paar en hun kinderen te respecteren.

Ex-toptennisster Ana Ivanovic en voormalig middenvelder van Bayern München en de Duitse nationale ploeg Bastian Schweinsteiger vormden jarenlang een van de bekendste sportkoppels. In 2016 traden ze in het huwelijksbootje in Venetië, een bruiloft die wereldwijd de aandacht trok. Het stel leerde elkaar kennen in 2014, toen de voormalig Duits international nog voor Bayern München speelde.

Een jaar later maakte Schweinsteiger de overstap naar Manchester United, terwijl Ivanovic haar glansrijke tenniscarrière langzaam afsloot. De Servische tennisster, die in 2008 Roland Garros op haar naam schreef, beëindigde haar profcarrière in december van hetzelfde jaar als hun huwelijk (2016).

Drie kinderen

De voormalig Roland Garros-kampioene en de wereldkampioen voetbal hebben drie kinderen, waarvan de jongste zoon minder dan twee jaar geleden werd geboren. Hun eerste twee zonen heten Luka en Leon. De naam van hun derde kind heeft het paar nooit publiekelijk bekendgemaakt.

Diepe crisis

Daily Mail meldde al in april dat het stel in een 'diepe crisis' verkeerde vanwege verschillen in levensstijl, die druk uitoefenden op hun huwelijk. Door de vele reizen die Schweinsteiger maakte voor zijn werk als voetbalanalist, bracht Ivanovic naar verluidt meer tijd door in Servië, waar haar familie in Belgrado hielp met de zorg voor de kinderen.

Sinds kerst geen gezinsfoto's meer

Hun laatste gezamenlijke publieke optreden was tijdens de Laver Cup in september 2024 in Berlijn. Later deelden ze nog een foto van een kerstmarkt, maar daarna werden de gezinsupdates op sociale media steeds schaarser. In juni meldden Duitse media dat Schweinsteiger zoenend was gezien met een vermeende nieuwe vriendin, die hij volgens de tabloids zou hebben leren kennen via kinderen die naar dezelfde school gaan.

Gespot met nieuwe liefde

De vrouw, die door Duitse media alleen als "Silva" wordt aangeduid, komt oorspronkelijk uit Bulgarije. Ze reisde met Schweinsteiger naar Mallorca, nadat ze eerder samen in Marokko waren geweest. Ze werden ook samen op het strand gefotografeerd. Ondertussen was Ivanovic in Londen voor Wimbledon, het Grand Slam-toernooi waar ze 18 jaar geleden, als voormalig nummer 1 van de wereld, de halve finale bereikte.