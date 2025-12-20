Bokser Jake Paul moet de komende periode uit een rietje eten. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam brak afgelopen nacht zijn kaak op twee plekken tijdens zijn controversiële gevecht met Anthony Joshua. "Iedereen was zo vriendelijk en zorgzaam", sprak Paul over het zorgpersoneel.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het gevecht tussen Paul en Joshua. Het was voor The Problem Child de grootste partij in zijn carrière. Waar hij eerst vooral tegen uitgerangeerde (oud-)vechters koos, stond hij nu tegenover een olympisch- en meervoudig wereldkampioen. Dat heeft hij geweten ook, want AJ sloeg hem keihard knock-out.

In de eerste vier ronden wist de vluchtende Paul nog uit de gevarenzone te blijven, maar vanaf ronde 5 ging het mis. Tot twee keer toe sloeg Joshua zijn tegenstander naar het canvas. De verloofde van Leerdam bereikte met veel moeite de bel voor de zesde ronde, alleen daar viel de definitieve klap.

Kaak op twee plekken gebroken

Joshua kreeg Paul waar hij hem hebben wilde, namelijk in de hoek van de ring. De hoge dekking van Paul was verdwenen en dus was het prijs slaan voor de Brit. Die liet die kans niet onbenut en sloeg Paul uiteindelijk een op twee plekken gebroken kaak. "Ik denk trouwens dat ik mijn kaak heb gebroken", kreeg Paul er na afloop van zijn nederlaag nog uit. Hij onderbrak het gesprek daarna om bloed uit te spugen: "Ik weet wel zeker dat-ie gebroken is."

Dus haastte Paul zich naar het ziekenhuis in Miami, waar het gevecht werd gehouden. Daar deelde hij de ochtend (Amerikaanse tijd) na het gevecht een update. "Ik ben net geopereerd. Alles is goed gegaan. Bedankt voor alle lieve reacties. Ik heb wel veel pijn en stijfheid. Ik moet zeven dagen lang alleen vloeibaar voedsel eten", was zijn niet zo fijne boodschap. Ook deelde hij een compliment uit aan het 'fantastische team' dat hem onder handen nam: "Ze waren vriendelijk en zorgzaam."

Just got out of surgery. Everything went smooth. Thanks for all the love. Lots of pain and stiffness. Gotta eat liquids for 7 days



S/o to the amazing team at Miami University hospital. Everyone was so gracious and caring. @ArmaniiJayy took amazing care of me with @iam_loriv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Leerdam thuis op de bank

Jake Paul is voorlopig ook op zichzelf aangewezen, of hij moet naar Nederland afreizen. Zijn verloofde Jutta Leerdam kon namelijk niet aanwezig zijn bij het spraakmakende gevecht. De Nederlandse topschaatsster zit in voorbereiding op het allesbepalende olympisch kwalificatietoernooi. Daar hoopt ze een ticket te verdienen voor de Winterspelen van over anderhalve maand in Milaan.