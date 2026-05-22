René van der Gijp is een druk man op Curaçao en daarom neemt hij af en toe ook wat rust. Zo was hij vrijdag niet bij de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Zijn vrienden geven met een knipoog nog wel een voorspelling over Vandaag Inside.

Van der Gijp doet in zijn normale leven alleen de show Vandaag Inside op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op maandag neemt hij ook de podcast KieftJansenEgmondGijp op. Echter moet hij tijdens de twee weken in Curaçao bij allebei de shows dagelijks op komen draven en neemt hij met Wilfred Genee ook nog het online item 'De Krantjes' op. Voor Van der Gijp iets te veel, dus sloeg hij de podcast met zijn vrienden vrijdag even over.

"René heeft de gewoonte om uit te rusten voordat de vermoeidheid intreedt. Daar hebben we alle begrip voor natuurlijk", vertelt host en goede vriend Michel van Egmond over Van der Gijp in de laatste uitzending van KieftJansenEgmondGijp. Zijn ex-collega en vriend Wim Kieft neemt het in ieder geval voor hem op en zegt dat Van der Gijp ook wel erg veel moet doen en dat het uitrusten dus niet heel gek is.

Vandaag Inside op Curaçao

Dat de heren van Vandaag Inside geen goede vrienden zijn, is inmiddels wel bekend. Maar vooralsnog gaat het avontuur op Curaçao zonder ruzies. Van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen denken echter dat dit nooit heel lang meer kan duren. Volgens de schrijver en ex-eindredacteur van het programma ligt het 'ontploffingsgevaar altijd op de loer'. Jansen durft met een knipoog nog wel een stapje verder te gaan.

"Ik denk dat het programma niet lang meer duurt. Ik geef het een dag of drie nog en dan is het klaar. Het einde gaan ze niet halen, stort in elkaar", is Jansen met een dosis cynisme toch stellig. Ook zagen de vrienden van Van der Gijp al dat een van de vaste gasten van Vandaag Inside bij hun op het resort was gespot. Sportmarketeer Chris Woerts. Volgens Kieft hoeft hij echter niet op een plekje aan tafel bij de podcast te rekenen.

Chris Woerts

"Ik kan Chris uit zijn droom helpen, dat gaat niet gebeuren. Het niveau is te hoog, dat kan Chris niet aan", zegt ook Kieft met een vleugje cynisme in de stem.

