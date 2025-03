Schrik om 'onherkenbare' sportpresentatrice Dione de Graaff (55): 'Ze is haar schoonheid kwijt'

Sportpresentatrice Dione de Graaff zat maandagavond bij talkshow Eva (Jinek) om te praten over Johan Cruijff. De legendarische voetballer overleed 9 jaar geleden en De Graaff maakte een speciale aflevering van Andere Tijden Sport. Maar tijdens hun gesprek konden de kijkers hun ogen niet geloven. Op sociale media ging het vooral over het uiterlijk van De Graaff.

De 55-jarige De Graaff is al jaren een icoon op de Nederlandse televisie. Ze presenteerde al menig sportprogramma, zoals het schaatsen en het wielrennen. Haar lieflijke uitstraling is een vertrouwd gezicht voor sportminnend Nederland als het voor de buis NOS Sport aan heeft staan. Maar maandag moest vooral haar verschijning het ontgelden.

'Ik schrok ervan'

"Ik schrok ervan. Dit heeft Dione toch niet nodig? Ze was zo mooi en had een jeugdige uitstraling... Eeuwig zonde", schrijft iemand op X bij het zien van het item van De Graaff bij praatprogramma Eva. De pijlen zijn gericht op het gezicht van de sportpresentatrice, dat volgens de kijkers volgespoten is met botox. "Dione de Graaff is haar natuurlijke schoonheid kwijt", vindt iemand anders.

'Onherkenbaar'

De 'geweldige beelden van Cruijff en de documentaire' lijken volgens een ander opgenomen 'voor de botox en andere spuiten van Dione de Graaff'. Meerdere mensen noemen haar verschijning bij Eva Jinek 'onherkenbaar'. "Wat is er gebeurd met haar?" en "Mijn god, wat ziet ze er uit... Wat heeft die allemaal aan haar zelf lopen verklussen? En waarom?"

Emotionele dag

De Graaff beleefde vorige week nog een emotioneel moment toen het de 24ste sterfdatum van haar partner Chris Götte was. Hij was de drummer van de populaire Zeeuwse band BLØF. Hij overleed in 2007 plotseling bij een motorongeluk. Inmiddels is De Graaff alweer een flinke tijd samen met haar vriend Nando Boers, sportboekenschrijver van onder meer een boek met ex-wielrenner Tom Dumoulin.

Reacties op sociale media

Herken Dione de Graaff nauwelijks pic.twitter.com/frIzvSvbKD — Rens Muller (@RensMuller) March 24, 2025

Ik zap



Bij #Eva zit Dione de Graaff



Wat heeft die allemaal aan haar zelf lopen verklussen? En waarom? — E.S. uit B 🐦💸 (@E_S_uit_B) March 24, 2025

Nounounou arme Dionne de Graaf nauwelijks nog herkenbaar, #eva — Romy van Dam (@Romy_van_Dam) March 24, 2025

Wat is er gebeurd met Dionne de Graaf?# onherkenbaar — Marianne (@mgrasmeijer1) March 24, 2025

Mijn God, wat ziet Dione de Graaff eruit..make-up maakt niet alles beter..#eva — BigBrotherfan (@brotherfan69061) March 24, 2025

Kijkt Andere Tijden Sport, geweldige beelden van Cruijff. 🥰 Klaas Nuninga 84 jaar, geef je em ook niet. 👍 Lijkt alsof deze doc opgenomen is voor de Botox en andere spuiten van Dione de Graaff. — Jolanda (@JolandaUtrecht) March 24, 2025

#eva nu de verklaring van de afwezigheid van #dionedegraaff verklaart door haar strakke gladde voorhoofd #jammer — DenkEffeNa (@denkeffena) March 24, 2025