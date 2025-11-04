Darters staan niet per se bekend als echte hunks. Daar brengt Luke Littler echter verandering. De 18-jarige Brit is namelijk uitgeroepen tot de 'meest sexy sporter ter wereld.'

We weten dat Littler een aardig pijltje kan gooien, wat ook te zien is aan zijn prijzenkast. Nu kan hij daar wel een heel bijzondere trofee aan toevoegen: die van 'meest sexy sporter ter wereld'. De 18-jarige dartssensatie laat daarmee namen als Jude Bellingham, Tyson Fury en Travis Kelce achter zich.

Seksappeal draait niet alleen om een sixpack

Hoewel Littler misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor de titel was, bleek uit het onderzoek van illicitEncounters.com (de grootste Britse datingsite voor getrouwde mensen) dat 'seksappeal niet alleen draait om een sixpack.'

Hij behaalde een verassende overwinning nadat 2.000 vrouwelijke leden van de Britse website werden ondervraagd. Zij kregen een lijst van dertig mannelijke sportsterren voorgelegd en moesten hun 'sexiness' beoordelen op een schaal van 1 tot 10, waarbij Littler als hoogste eindigde. Zij waren vooral onder de indruk van zijn 'zelfvertrouwen, benaderbaarheid en oprechtheid.'

Littler eindigde in de verkiezing boven (van hoog naar laag) Tyson Fury, Lando Norris, Luke Humphries, Carlos Alcaraz, Travis Kelce, Jude Bellingham, Jack Draper, Erling Haaland en Anthony Joshua.

Nog meer mooi nieuws

De Britse darter beleeft hiermee een fantastische tijd, want op maandag haalde hij ook nog eens eindelijk zijn rijbewijs. Op zich is dat niet zo bijzonder, maar voor Littler wel. Hij deed namelijk eerder maar liefst zeven keer over zijn theorie-examen. Het praktijkexamen ging hem een stuk beter af. 'Eerste keer en geen fouten!', schreef hij trots op Instagram. Op de foto was te zien hoe hij trots naast de lesauto staat met zijn papiertje.