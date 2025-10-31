Luke Littler is het niet helemaal eens met hoe de dartsbond PDC hem behandelt. Eerder deze week was hij te laat om zich aan te melden voor een Players Championship-toernooi. Aanvankelijk reageerde de wereldkampioen darts daar luchtig op. In een andere post komt hij venijniger uit de hoek.

Woensdag was Luke the Nuke van plan om deel te nemen aan het toernooi in Wigan. Hij zat echter klem in het verkeer, meldde zich te laat op de locatie en mocht zich daardoor niet meer inschrijven. Hij droop af en besloot toch nog maar wat van zijn dag te maken, door zichzelf een paar uur later te trakteren op Chinees eten.

Regels

De Engelse krant The Sun zag dat er na dat bord voedsel nog een update kwam van de Engelse tiener. "Ik heb van andere spelers gehoord, dat er regelmatig mensen naar binnen worden gelaten, nadat ze bijna een half uur te laat kwamen voor een evenement op de Pro Tour. Maar ik mag niet twee minuutjes te laat komen. Dat zegt wel genoeg, hè? Eén regel voor de ene speler, en één regel voor de andere speler."

Met dat laatste bedoelt Littler dat hij volgens hem niet eerlijk wordt behandeld: waarom mag hij niet deelnemen als andere darters na te laat komen wel mogen spelen? Littler heeft het bericht inmiddels verwijderd, schrijft de krant.

Overleden

Ook haakt hij nog in op een nieuwbericht van die dag. Er was iemand omgekomen bij een auto-ongeval. "Ik kwam te laat voor een toernooi, maar een ander is helaas vandaag zijn leven verloren. Mijn gedachten zijn bij de mensen rondom die persoon."

Littler had onlangs de kans om de nummer één van de wereld te worden. Hij had daar een goed EK darts voor nodig, maar kwam niet verder dan de achtste finales. Daarom is Luke Humphries nog altijd de mondiale leider. De PDC Order of Merit is gebaseerd op het prijzengeld dat darters in de afgelopen twee jaar hebben verdiend op de Pro Tour.



