Goed nieuws voor Luke Littler. De 18-jarige topdarter had maandagochtend een uitstekende boodschap voor zichzelf én zijn bijna twee miljoen volgers op Instagram.

Littler heeft namelijk zijn rijbewijs gehaald. Dat is op zich niet bijzonder, maar voor de jonge Engelse wereldkampioen wel. Hij deed namelijk eerder liefst zeven keer of zijn theorie-examen. De praktijk ging hem een stuk beter af. 'Eerste keer en geen fouten!', schrijft hij trots op Instagram. Hij poseert trots naast de lesauto met zijn papiertje.

Het is al duidelijk welke auto Littler gaat nemen, want daar sprak hij eerder al over. Ook in de comments op zijn socialemediapost wordt de jonge darter al plezier gewenst in zijn '1 Series'. Het gaat om de Mercedes-Benz A-klasse. Het allergoedkoopste model van deze auto kost 30.000 Britse ponden.

Prijzengeld Luke Littler

Dat moet met het prijzengeld van Littler wel goedkomen. Hij staat momenteel tweede op de wereldranglijst, omdat hij in de afgelopen twee jaar ruim 1,6 miljoen pond bij elkaar sprokkelde. Dat is omgerekend ruim 1,8 miljoen euro.

Er staan dit jaar nog een paar grote toernooien op het proramma. Komende week begint de Grand Slam of Darts in Wolverhampton, dat van 8 tot en met 16 november duurt. Een week later is ook nog de Players Championship Finals, waar Michael van Gerwen overigens niet aan meedoet. De Nederlander wist zich niet te plaatsen via de vloertoernooien.

WK darts

Na die twee toernooien gaat de blik natuurlijk naar het WK darts 2026, dat op 11 december (in 2025) begint. Littler verdedigt in Ally Pally zijn titel. Hij kent tot nu toe een uitstekend record. Bij zijn eerste deelname haalde hij de finale, bij zijn tweede deelname won hij het toernooi direct. In de eindstrijd was hij te sterk voor Van Gerwen.