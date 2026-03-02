Ski-diva Lindsey Vonn is ruim drie weken na haar horrorcrash op de Olympische Spelen eindelijk weer thuis. Vanuit daar deelde de 41-jarige Amerikaanse een hartverscheurend bericht. "Een hele moeilijke realiteit."

Wat een sprookje had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie voor Vonn. De topskiester maakte twee jaar geleden haar rentree in de topsport, nadat ze eerder vijf jaar was gestopt wegens problemen aan haar knie. Met een kunstknie en een gescheurde kruisband ging ze in Cortina op om haar sensationele comeback te voltooien met een tweede olympische gouden medaille.

Horrorcrash

Alleen eindigde de Winterspelen in een nachtmerrie voor Vonn. De ex-vriendin van Tiger Woods crashte na dertien seconden op afdaling. Tijdens de horrorcrash liep Vonn veel blessures op, zoals meerdere botbreuken in haar beide benen. Hierdoor moest ze per helikopter worden afgevoerd van de skipiste.

Vervolgens werd Vonn behandeld in een Italiaans ziekenhuis. Daar onderging ze meerdere operaties aan haar benen. Na een week in een Italiaans ziekenhuis te hebben doorgebracht, werd Vonn, liggend in een ziekenhuisbed, overgevlogen naar de Verenigde Staten. Daar werd ze vervolgens weer twee weken ondergebracht in een ziekenhuis en revalidatiecentrum.

'Home sweet home'

Na weken vol ziekhuisopnames en operaties deelde Vonn zondag dat ze eindelijk weer thuis was gekomen. "Home sweet home', zo schrijft ze bij een Instagram-bericht waarin ze foto's vanaf haar bank deelt met haar hondje Chance. De Amerikaanse is blij weer thuis te zijn na haar zware periode. "Het voelt goed om weer in mijn eigen bed te slapen. Maar door de voordeur naar binnen rijden zonder dat Leo me zoals altijd begroette, was een hele moeilijke realiteit." Leo was de andere hond van Vonn, die afgelopen maand overleed.