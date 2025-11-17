Frenkie de Jong ligt onder vuur na zijn laatste optreden tegen Polen. In zijn nieuwste column haalt Hugo Borst in het 'Algemeen Dagblad' ongewoon hard uit naar de middenvelder, die volgens hem steeds minder toevoegt aan Oranje. Vooral De Jong moet het ontgelden van de columnist.

Volgens Borst was de 1-1 in Warschau opnieuw een voorbeeld van hoe futloos Oranje onder Ronald Koeman voetbalt. Het tempo ligt te laag, de opbouw is voorspelbaar en de middenvelders creëren te weinig om tegenstanders écht pijn te doen. Memphis Depay en Cody Gakpo zorgen volgens hem nog voor enige dreiging, maar verder ziet hij een elftal dat vooral rondtikt zonder idee.

'Prachtige voetballer, maar…'

Daarmee komt hij vanzelf uit bij De Jong, die al jaren de spil is in het Oranje-middenveld. Borst vindt dat de Barcelona-speler te weinig rendement levert voor iemand in zo'n bepalende rol. Twee doelpunten en acht assists in 63 interlands noemt hij ronduit mager. "Een prachtige voetballer, maar hij heeft geen pass, laat staan een afstandsschot", schrijft hij stellig in zijn column.

Het is vooral Frenkie zijn manier van spelen die Borst dwarszit. Volgens hem haalt De Jong met zijn vele dribbels juist het tempo uit het spel. "Dat loopt maar met de bal, dat dribbelt maar. Voor Frenkie zou een andere sport moeten worden uitgevonden. Een combinatie van dressuur, jongleren en turnen", sneert hij. Die sierlijkheid ziet Borst niet terug in wat Oranje nu zo hard nodig heeft: directheid en doelgerichtheid.

Borst ziet dieper liggend probleem bij Oranje

De columnist plaatst de kritiek vervolgens in een bredere context. Oranje weet al langere tijd niet te overtuigen, zelfs niet tegen ploegen uit de subtop. Achterin blijft het kwetsbaar en op het middenveld ontbreekt creativiteit én scorend vermogen. Volgens Borst komt dat door een te veilige speelstijl én door spelers die te weinig risico durven te nemen.

Tot slot richt hij zijn blik op bondscoach Koeman. Borst vraagt zich hardop af of de trainer de gedurfde keuzes maakt die Oranje richting het WK van 2026 vooruit moeten helpen. Eén ding is duidelijk: zelfs De Jong, jarenlang onaantastbaar bij Oranje, wordt nu niet langer gespaard.

'Misschien zien mensen niet hoe goed hij écht is'

Waar Borst vindt dat De Jong het tempo uit het spel haalt, ziet zijn Barça-ploeggenoot Pedri juist het tegenovergestelde. Volgens de jonge middenvelder is Frenkie één van de belangrijkste schakels in het elftal, zowel in balbezit als in het sturen van de ploeg. "Misschien zien mensen van buitenaf niet hoe goed Frenkie eigenlijk is", zei hij. "Zijn kwaliteiten zijn ongelooflijk. Aan de bal, tussen de linies, in het drukzetten… ik ben heel blij dat hij naast me staat."

Maandagavond krijgt De Jong de kans om zich weer in Oranje-shirt te laten gelden, wanneer Nederland het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Litouwen. Na de teleurstellende remise tegen Polen is één punt genoeg om het WK-ticket definitief veilig te stellen.

