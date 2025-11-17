Het Nederlands elftal heeft op knappe wijze zich weten te plaatsen voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Na de 4-0 zege op Litouwen is het twaalfde WK een feit. Frenkie de Jong heeft meteen een duidelijk doel voor ogen op het WK.

Nederland had zich al officieus geplaatst voor het eindtoernooi, maar zorgde met een overtuigende zege voor het definitieve signaal. "Dat het definitief is, is altijd mooi", opent De Jong bij NOS. "Natuurlijk zijn we het aan onze stand verplicht, maar er is ook een tijd geweest dat het niet lukte. Daarin speelden ook grote spelers, dus we moeten het waarderen."

Genoeg te verbeteren

Volgens De Jong was het een typische wedstrijd zoals de gehele kwalificatiecyclus. "We hebben goede dingen laten zien, maar op een gegeven moment ebte dat ook een beetje weg. De fase na rust was natuurlijk mooi, ook voor het publiek. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk scoren, maar uiteindelijk is 4-0 prima."

De middenvelder van Barcelona erkent dat er nog genoeg te verbeteren is, maar hij stelt voetbalminnend Nederland gerust. "Je kunt in zo'n kwalificatiereeks geen wereldkampioen worden, dat kan alleen op het toernooi. Ik weet niet of er nog veel werk te verzetten is, maar we hebben nog tijd in maart", gaat hij verder.

'Je gaat er altijd heen om te winnen'

De Jong vindt het lastig om nu te bepalen of Oranje een favoriet of outsider gaat zijn op het WK. "Dat vind ik moeilijk, omdat er natuurlijk veel goede landen zijn. Wij hebben ook een goed land en willen winnen. Het heeft sowieso geen nut om te roepen dat je de favoriet bent, maar je gaat er altijd heen om wedstrijden te winnen. En dus ook om het toernooi te winnen", besluit hij.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.