'Spacende' ex-international blikt terug op reis naar 'zwijnenstal': 'Een compleet andere wereld'

Jaap Stam heeft er een memorabele trip naar India op zitten. De oud-voetballer was daar samen met zijn huidige amateurclub DOS Kampen, waar hij hoofdtrainer is. Door weinig slaap viel Stam van de ene in de andere verbazing.

Stam ging met twee collega's van DOS naar India om zaken te bespreken met de andere partij. Door de lange afstand en verschillende tijdzones sloeg hij hierdoor wel een nacht over. Dat zijn leeftijd daarin een rol speelde, merkte hij wel.

'De koeien lopen overal'

De oud-voetballer en tegenwoordig analist reisde naar Bangalore, een stad met 8,4 miljoen inwoners. Toen hij arriveerde, waande hij zich in een moderne wereld. Maar dat alles veranderde snel. "Je stapt in de taxi en rijdt de stad in en dan denk je van: wat is dit dan? Je rijdt die trechter in van verkeer in", blikt Stam terug in de podcast Verweij & Stam.

"Tuc-tucs, scooters - die rijden overal tussendoor, ze springen ervoor - auto’s natuurlijk", somt hij op. "De koeien lopen overal, die zijn heilig in India. Het is een compleet andere wereld dan wat wij meemaken", verzekert Stam. Als voorbeeld noemt hij een scooter waarop een heel gezin zat van vier mensen, met de baby liggend op schoot bij de moeder.

"Links, rechts. Iedereen komt maar. Het is één getoeter en gedoe. Echt gekkenhuis, echt onvoorstelbaar. Het gaat ook allemaal goed. Het sjeest maar door elkaar heen, maar we hebben geen aanrijding gezien", is Stam enigszins verbaasd.

Nul slaap

Stam moest het op zijn 52ste de eerste dag doen zonder slaap. "Ik was helemaal kapot. Mijn collega’s waren daar nog aan het discussiëren, maar ik keek met mijn rechteroog mijn linkerbroekzak in. Ik keek zo scheel als wat, ik was helemaal kapot", erkent hij. "Je was helemaal aan het spacen", haakt presentator Koen Weijland gekscherend in. "Ja, niet normaal", reageert Stam met een knipoog.

Zwijnenstal

Daarna gaat het gesprek weer over de omgeving. "Gaten in de weg. Vrachtwagens geblokkeerd, auto’s geblokkeerd. Er gebeurt daar van alles. In Nederland klagen we wel altijd over wat er allemaal niet goed is, maar als je dan daar komt – en misschien is het voor hun doen normaal – dan hebben wij weinig te klagen", aldus de oud-voetballer.

"Het is af en toe echt een zwijnenstal", oordeelt Stam, die daarbij wijst naar de vele zakken vuil die aan de kant van de weg liggen. "Dan komen er van die zwerfhonden en die vissen er dan weer iets tussenuit. Dat kennen wij natuurlijk niet."

Toch was er ook genoeg positiefs op te merken aan de reis. "Mensen zijn heel vriendelijk, de ontvangst. De cultuur is wel zo dat ze heel open zijn naar westerlingen. Dat was enorm positief. En daar kunnen wíj́ af en toe iets van leren", benadrukt Stam.