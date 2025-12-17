Noorwegen kroonde zich afgelopen weekend in Rotterdam tot wereldkampioen handbal en daarmee maakte het land de favorietenrol volledig waar. De Noorse speelsters veroorzaakten tijdens het toernooi echter een flinke rel in eigen land en dat roept herinneringen op bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Noorwegen was vanaf de start van het WK in supervorm en boekte bijna alleen maar dikke overwinningen. Het rekende in de halve finale in het hol van de leeuw af met Nederland en versloeg in de finale ook Duitsland. Onze oosterburen wisten het de topfavoriet als enige land moeilijk te maken, maar Noorwegen trok uiteindelijk toch met 23-20 aan het langste eind.

Ondanks de geweldige prestaties was het voor de Noorse ploeg geen vlekkeloos toernooi. De uiteindelijke kampioen speelde de eerste zes wedstrijden in Duitsland, maar moest voor de laatste twee duels met de bus afreizen naar Rotterdam. Dat leverde een ontzettende rel op doordat het officiële account van het Noorse handbalteam op sociale media een video deelde waarop te zien was dat de speelsters helemaal geen gordel droegen.

'Wij lagen er ook zo bij'

"Ze kregen echt extreem veel kritiek op dat filmpje", vertelt Hoog in de wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl. "Ze hebben ontzettend veel bereik in Noorwegen. Ze zijn natuurlijk hartstikke populair daar, omdat ze al jaren zo goed presteren. Maar ze kwamen echt onder vuur te liggen, omdat ze dus niet het voorbeeld gaven en ook doordat het niet veilig was voor hunzelf. Een woordvoerder heeft excuses aangeboden namens het team en gezegd: volgende keer dat we in de bus zitten, doen we weer braaf onze gordel om."

Zelf blijken de twee hockeysters tijdens hun loopbaan ook niet altijd even braaf te zijn geweest. Van As en Hoog bekennen dat ze zelf zelden een gordel om hadden tijdens busritten met Oranje. "Wij lagen er ook precies zo bij, je benen over elkaar, lekker naar de zijkant een geen gordel", biecht Hoog op.

'Máxima was daar ook weleens geweest'

Van As kan zich nog wel een moment herinneren waarop ze toch het zekere voor het onzekere nam: "Ik weet nog wel, bij ons eerste toernooi in Rosario in Argentinië gingen we in zo'n gigantische dubbeldekkerbus en dat waren hele chille bussen. Die stoelen konden helemaal plat, dus daar kon je in liggen. Toen gingen we op een van de laatste dagen nog naar een heel mooi landhuis, waar volgens mij koningin Máxima ook weleens was geweest met koning Willem-Alexander."

Dat werd echter een gevaarlijke trip: "Het had hartstikke hard geregend en we gingen echt op zo'n heel smal weggetje... de hele bus glibberde alle kanten op. Ik dacht: nou wij gaan dadelijk kantelen met dat ding. Toen heb ik volgens mij wel een gordel om gedaan." Hoog kan zich die rit ook nog goed herinneren: "Dat was echt doodeng."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering volop aandacht voor het WK handbal, met het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh én de rel rond de Noorse speelsters. Verder de World Cup schaatsen in Hamar en het opmerkelijke interview met Feyenoord-coach Robin van Persie na de nederlaag tegen Ajax. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.