De Britse tennisfans verloren vrijdag alle hoop op een 'thuisspeler' als winnares van het grastoernooi Queen's in Londen. Emma Raducanu was de laatste toptennisster uit Engeland die uitgeschakeld werd in de kwartfinale. Maar de fans hebben iets anders gezien om over te roddelen, want er zat een bekend gezicht in haar spelersbox. Zou het haar nieuwe vriend zijn?