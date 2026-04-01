Tiger Woods kwam afgelopen week weer eens in opspraak door een auto-ongeluk. De Amerikaanse golflegende sloeg bij een heftige botsing over de kop. Woods werd vervolgens gearresteerd door de politie op verdenking van het rijden onder invloed, maar dat heeft hij ontkend.

Woods heeft dinsdag voor de rechtbank gezegd dat hij niet schuldig is aan rijden onder invloed. Volgens Amerikaanse media wil hij dat zijn zaak door een jury wordt beoordeeld. Hij heeft voor deze zaak dezelfde advocaat in de arm genomen die hem ook in 2017 vertegenwoordigde toen hij voor hetzelfde vergrijp werd aangeklaagd.

De 50-jarige Woods werd vrijdag in Florida opgepakt wegens rijden onder invloed, nadat hij betrokken was bij een verkeersongeval. Woods, die met hoge snelheid kwam aanrijden, crashte tegen een pick-uptruck. De golfer kon na het ongeluk zijn omgekantelde auto via de passagierskant verlaten. Bij het verkeersongeval raakte niemand gewond.

Volgens lokale autoriteiten reageerde de 50-jarige Woods traag en versuft, maar leverde een alcoholtest niets op. Een urinetest zou hij hebben geweigerd. De sportlegende kon de gevangenis verlaten nadat hij een borgsom betaalde. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag was.

Reputatie als brokkenpiloot

Woods mag inmiddels met recht een brokkenpiloot genoemd worden. In 2009 reed hij tegen een brandkraan en acht jaar later ging het opnieuw mis. Bij dat laatste ongeluk bleek hij onder invloed te zijn van verschillende soorten medicatie.

In 2021 kostte een nieuw crash hem zelfs bijna zijn leven. Hij liep zware verwondingen op bij een eenzijdig ongeluk. Woods was enorm gehavend aan zijn benen en dat zorgde ervoor dat hij lange tijd ook niet kon golfen. De afgelopen jaren kampte de Amerikaan met verschillende blessures waardoor hij zelden meedeed aan toernooien, maar de laatste tijd namen de geruchten over een mogelijke comeback toe. Die lijkt na het nieuwste ongeluk echter weer ver weg.