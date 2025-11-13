Merel Ek kreeg deze week na een uitzending van Vandaag Inside een waarschuwing van presentator Wilfred Genee. Die stelt dat de politiekverslaggever een 'verschrikkelijke periode' tegemoet gaat. Ek onthult vervolgens dat ze haar sportieve hobby's weer wil oppakken.

"Ik heb het met jou te doen", begint Genee tegen Ek voor de VI-rubriek In de Wandelgangen. "Oh God, waarom?", vraagt Merel vervolgens. "Ik denk dat jij verschrikkelijke weken tegemoet gaat", reageert de presentator. Ek weet dan waar hij op doelt. "Oh dat, ja, maar het is nu al verschrikkelijk."

'Radiostilte'

Het heeft alles te maken met de formatie van een kabinet. "Het is gewoon dat je eigenlijk weet: er gaat niks gebeuren", zegt Genee. Dat kan Ek bevestigen. Na de drukke verkiezingstijd zullen de politieke partijen zich nu terugtrekken om na te denken over de nieuwe koers. "Ze gaan een radiostilte in straks", aldus Ek. "Je wil even de tijd hebben om met elkaar om tafel te zitten."

Voor de politiekverslaggeefster breken er dus rustige weken aan. Genee denkt dat ze maar beter wat extra tijd kan doorbrengen met haar pasgeboren zoontje Sep, dan politici opwachten in Den Haag. "Dan staan we elke keer dat ze naar binnen- en naar buiten gaan dezelfde vraag te stellen en we weten al: er gaat toch geen goed antwoord komen", zegt Ek.

Hockey en tennis

Misschien kan ze beter haar hobby's weer oppakken. Ek is altijd erg sportief geweest een speelde hockey en tennis. Maar een teamsport ziet ze nu niet meer zitten. Je weet immers nooit wanneer er weer drukke tijden aanbreken in de politiek. "Dan moet je toch daar heen. En dat vind ik niet zo chique."

Naast hockey en tennis is Ek ook liefhebber van darts en Feyenoordfan. Tijdens het WK darts was Merel nog te gast bij Viaplay.