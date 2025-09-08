Rutger Castricum, een van de vaste sidekicks van Hélène Hendriks bij De Oranjezondag en De Oranjezomer (SBS) was plots lange tijd afwezig bij het programma. De PowNed-presentator geeft nu duidelijkheid over zijn afwezigheid, nadat het fans begon op te vallen dat de presentator opeens niet meer in de SBS-programma's verscheen.

De presentator is in dienst bij PowNed (NPO) maar heeft desondanks goedkeuring van werkgever Dominique Weesie om naast zijn werkzaamheden voor PowNed geregeld aan tafel te zitten bij de populaire praatprogramma's. Samen met Jack van Gelder is hij een vaste sidekick van Hendriks.

'Handen vol'

De afgelopen weken leek Castricum plots 'verdwenen' bij De Oranjezondag. Bovendien miste hij de laatste weken van De oranjezomer. In gesprek met De Telegraaf geeft de presentator nu duidelijkheid over zijn afwezigheid. "Ik heb even mijn handen vol aan extra programma’s en de voorbereiding/opnames van verkiezingsprogramma’s, daarna ben ik zo snel mogelijk weer terug”, aldus de 46-jarige presentator.

Ook Hendriks heeft gereageerd op de afwezigheid van haar sidekick, nadat fans zich zorgen begonnen te maken. "Hij gaat zeker terugkeren, want hij hoort bij het team. Maar wanneer precies weet ik niet. We zijn nu de agenda’s naast elkaar aan het leggen voor de komende maanden". aldus de presentatrice.

Programma's

De presentator had onder andere zijn "handen vol" aan een nieuwe, vierdelige documentaireserie die vanaf 16 september uitgezonden zal worden. De serie gaar over mensen die van een uitkering leven. De serie heet Rutger en de uitkeringstrekkers, waarin onder anderen bijstandsgerechtigden, mensen in de ziektewet en ouders die afhankelijk zijn van toeslagen centraal staan.

In het verleden maakte Castricum ook onder meer het programma Camping Powned, waarbij mensen met een uitkering gratis op vakantie mochten. Al moesten zij tijdens die vakantie wel werkzaamheden verrichten.

Afwezigheid Hendriks

Hendriks zelf miste onlangs ook een groot aantal afleveringen van De Oranjezomer. De presentatrice onderging een vervelende operatie aan haar rug, waarvan ze lange tijd moest revalideren. Ze zat zelfs tijdelijk in een rolstoel. Dat onthulde collega presentator Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo.