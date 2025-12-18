Atlete Jessica Schilder is tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze was enorm verrast met die eervolle titel en haar ouders ongetwijfeld ook. Die zagen de sportcarrière van Schilder aanvankelijk namelijk niet zitten.

"Die zag ik niet aankomen", zegt Schilder na de prijsuitreiking tegen Sportnieuws.nl. "Als je kijkt naar alle genomineerden dan denk je toch: joh, kogelstoten..." De sport is in Nederland nog niet zo populair maar ze heeft het afgelopen jaar toch mooi op de kaart gezet.

De 26-jarige Volendamse veroverde op de WK atletiek in Tokio als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten. "Ik voel me echt vereerd", vervolgt ze. De award krijgt een mooie plek op haar nachtkastje. "Ik vind het echt prachtig. Het is een bekroning op een geweldig jaar."

Ouders

"Dit motiveert mij alleen nog maar meer om ook volgend jaar mooie Nederlandse records neer te zetten." Bovendien heeft ze haar ouders op andere gedachten gebracht. Die waren in het begin niet zo blij toen Schilder ging kogelstoten. "Ik denk da ze daar nu wel op terugkomen. Ik denk dat het nu wel goed zit", zegt ze met een lach.

Schilder kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van oud-wielrenner Tom Dumoulin. Ze won van wielrenster Lorena Wiebes, atlete Femke Bol, zwemster Marrit Steenbergen en schaatsster Joy Beune, de vier andere genomineerden. Sifan Hassan, vorig jaar Sportvrouw van het Jaar, was niet genomineerd.

Topjaar

Schilder beleefde een topjaar. Ze won in maart in Apeldoorn de Europese titel indoor met een Nederlands record van 20,69 meter. Twee weken later won ze zilver op de WK indoor in China. Het hoogtepunt volgde in het najaar in Tokio. Ze kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 20,29 en die stoot bleek goed voor goud.