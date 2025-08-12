Boksbond trekt aan de noodrem na dubbele tragedie in de ring

De Japanse boksbond (JBC) heeft een spoedvergadering belegd na de dood van twee boksers die op dezelfde avond in actie kwamen tijdens een boksgala in Tokio. De 28-jarige Shigetoshi Kotari en Hiromasa Urakawa kwamen allebei om het leven na hersenoperaties, kort na hun gevechten op 2 augustus. Een derde vechter ligt volgens Japanse media nog altijd in coma.

De tragedie heeft geleid tot een golf van discussies over de veiligheid binnen de sport. Cujosi Jasukoci, secretaris-generaal van de Japanse boksbond, benadrukte dat de bond zich 'zeer bewust is van de verantwoordelijkheid' en alles zal doen om herhaling te voorkomen. Volgende maand staat een uitgebreide veiligheidsvergadering gepland, maar nu al zijn de eerste stappen gezet.

Titelgevechten ingekort

De JBC en de overkoepelende boksbonden van Azië en Oceanië hebben besloten dat titelgevechten voortaan maximaal tien ronden duren in plaats van twaalf. Dat moet de belasting op de boksers verminderen en het risico op zware blessures verkleinen. Het eerste titelgevecht onder de nieuwe regels vindt binnenkort plaats in het supervlieggewicht tussen Ryusei Kawaura en Sei Shiraishi.

Gevaar in lichtere gewichtsklassen

Opvallend genoeg vallen er relatief vaak slachtoffers in lichtere gewichtsklassen, zoals het vedergewicht (tot 57 kg) en supervedergewicht (tot 59 kg). Omdat knock-outs minder vaak voorkomen, incasseren boksers in deze klassen doorgaans veel meer klappen voordat een scheidsrechter ingrijpt. Zowel Kotari als Urakawa vocht in het supervedergewicht.

Ook extreme methoden om gewicht te verliezen worden onderzocht. Uitdroging door zogenoemd ‘cutten’ kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals het tragische overlijden van de Chinese MMA-vechter Yang Jian Bing eerder liet zien. De JBC wil in gesprek met trainers en teams over betere begeleiding en mogelijk strengere hydratatietests.

Schokgolf door bokswereld

De World Boxing Organization (WBO) liet in een verklaring weten diep geraakt te zijn. "We betuigen ons diepste medeleven aan de families, vrienden en de Japanse boksgemeenschap in deze ongelooflijk moeilijke tijd." Onder fans en collega-boksers is het verdriet en de verbijstering groot. De gebeurtenissen hebben de discussie over veiligheid in de ring meer dan ooit op scherp gezet.