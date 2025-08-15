Over Jutta Leerdam is al een hoop gezegd en geschreven. De Nederlandse schaatsster boekte sportief al vele successen, maar ligt buiten de ijsbaan ook onder een vergrootglas voor haar relatie met de Amerikaan Jake Paul. Een Nederlandse schaatslegende steekt zijn mening over Leerdam niet onder stoelen of banken.

Of hij Leerdam een ideaal boegbeeld voor de schaatssport vindt, daar moet voormalig topschaatser Jan Ykema even over nadenken. "Jutta is een mooie meid natuurlijk", zo stelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "En zij kan goed presteren." Toch valt er volgens Ykema nog een hoop te verbeteren bij de veelbesproken topschaatsster.

"Vorig jaar heeft ze de stap naar de 500 meter niet doorgezet", vindt hij. Leerdam won weliswaar zilver op de WK afstanden, maar viel met brons op de 1000 weer flink tegen. "Op de 1000 meter is ze natuurlijk wereldtop, maar dat moet op de Olympische Spelen blijken natuurlijk."

Laatste Spelen Jutta Leerdam

Leerdam kondigde eerder in de serie Paul American aan dat deze Spelen haar laatste worden. Dat vertelde ze kort na de bekendmaking van haar verloving met de Amerikaanse superster Jake Paul. Ykema ziet dat het leven van de Westlandse Leerdam sinds haar relatie met de wereldster behoorlijk is veranderd. "Ze is een diva", stelt hij. "Dat is altijd wel even leuk voor de sport. Maar er moet wel gepresteerd worden."

Andere tijden

Sowieso zijn de tijden veranderd. Schaatssters zijn veel grotere boegbeelden dan vroeger, weet de man die furore maakte in de jaren '80. "De meiden zijn veel mooier. Ze doen er veel meer voor dan Stien Kaiser (oud-schaatsster, red.) in die tijd. Maar het moet allemaal maar blijken."

Jan Ykema hoopt voor Jutta Leerdam

Over enkele maanden weten we meer. In december moeten Leerdam en co zich zien te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan. In februari worden de medailles verdeeld en hoopt ze eindelijk die felbegeerde gouden plak te bemachtigen. Ykema hoopt met haar mee. "Ik hoop waarlijk dat Jutta zich hervindt en dat ze de 1000 meter wint."

Hij heeft daarnaast nog wat andere favorieten. "Femke Kok zie ik graag op de 500 meter winnen, Jenning de Boo is een supergrote favoriet van mij. Ook een kanjer, eigenlijk zijn het allemaal kanjers bij Team Reggeborgh", vindt de winnaar van olympisch zilver in 1988. Hij kijkt uit naar het toernooi. "Ik hoop dat Nederlanders doen waar ze het hele jaar voor trainen."

Afwezig in Milaan

Overigens gaat Ykema niet kijken in Milaan. Hij hoopte nog op tickets, maar heeft de strijd gestaakt. "Dan moet ik een halve zomer werken om in Milaan een beetje bij het schaatsen te kijken. Dan zie je het ook nog niet super goed. Een vriend van mijn heeft meerdere appartementen in Inzell. Hij opperde het idee om overdag daar wat te gaan skiën en 's avonds op televisie wat wedstrijdschaatsen te kijken. Dat sprak mij meer aan en is stukken goedkoper."

Schaats Inside met Jan Ykema

Jan Ykema is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside, waar we hem goed leren kennen. Zo vertelt hij openlijk over de jarenlange drugsverslaving die zijn leven beheerste en hoe hij daar weer bovenop kwam Het hele gesprek met de olympische medaillewinnar is terug te vinden in je favoriete podcastapp.