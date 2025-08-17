Jutta Leerdam onderbrak haar strenge voorbereiding voor een bezoek aan Italië dit weekend. Met goede reden: samen met haar ouders was zij aanwezig bij de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal. De bruidegom is de broer van de verloofde van Leerdam, Jake Paul.

Leerdam deelt er op zondagochtend de nodige hoogtepunten van in haar Instagram Stories. Allereerst zien we haar ouders Ruud en Monique, kussend op een mooie locatie met een prachtig gebouw op de achtergrond. De topschaatsster deelt vervolgens een vage spiegelselfie, waarin in ieder geval te zien is dat zij een lange roze jurk draagt.

En ook komt haar verloofde Jake Paul voorbij, die een baby in zijn armen heeft. Het lijkt te gaan om Esmé, het dochtertje van zijn broer dat in september vorig jaar geboren is. De grote Paul, die bokser is in de Verenigde Staten, geniet er zichtbaar van hoe de kleine haar hand op zijn gezicht houdt.

Jake Paul steelt de show

Leerdam gaf eerder dit weekend al een inkijkje van haar weekend op het Como-meer in Italië. Ze vaarde samen met haar geliefde in een luxe boot een rondje op het meer en genoot van heerlijk - en gezond - eten. Waar Leerdam een graaggeziene gast is op feesten, wil haar verloofde vooral de show stelen met gekke acties.

Zo ook op de bruiloft. De gasten konden niet om Jake heen. Zeker degenen die hun zinnen hadden gezet op een lekker stukje taart. Van de bruidstaart bleef namelijk niet veel over doordat de 28-jarige vechter en entertainer deze als sparpartner gebruikte. Hij sloeg de grote witte cake helemaal kort en klein en viel daarna zijn broer in de armen.

Voorbereiding op nieuw seizoen

Daar ging de verjaardagstaart van zijn broer, die overigens ook weet hoe het is om te vechten. Logan Paul is een bekend WWE-worstelaar, de grootste worstelorganisatie in de Verenigde Staten. Alle topsporters zullen na de bruiloft weer in training moeten.

Waar de gebroeders Paul in vorm blijven voor een nieuw gevecht, maakt Leerdam zich klaar voor een cruciaal schaatsseizoen. In het nieuwe jaar staan namelijk de Olympische Winterspelen op het programma, waar zij één duidelijk doel heeft: goud op de 1000 meter. Haar grote droom is om na de Spelen met Paul aan kinderen te beginnen.