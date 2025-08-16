Jutta Leerdam en Jake Paul maakten deze week een bijzonder uitstapje naar Italië. Hoewel de topschaatsster al volop in voorbereiding is op het nieuwe seizoen, kon ze de grote dag van schoonbroer Logan Paul en zijn vrouw Nina Agdal niet missen. Samen stalen ze de show.

De bruiloft van Logan (30) en Nina (33) heeft even op zich laten wachten. Het stel is sinds 2022 samen na een ontmoeting op een nieuwjaarsfeestje. In 2023 vroeg Paul het model ten huwelijk. Voordat er getrouwd werd verwelkomden de twee hun eerste kind, Esmé Agdal Paul, in september 2024.

Zaterdag hebben ze elkaar dan echt het jawoord gegeven. Broer Jake en zijn vriendin waren uiteraard van de partij en bleven niet onopgemerkt. Leerdam zorgde voor een prachtig plaatje naast Agdal tijdens de fotosessie in een blauwe aansluitende jurk. De bruid droeg een volledig kanten jurk met een strak korset.

Gevecht met bruidstaart

Maar ook om Jake konden de gasten niet heen. Zeker degenen die hun zinnen hadden gezet op een lekker stukje taart. Van de bruidstaart bleef namelijk niet veel over doordat de 28-jarige vechter en entertainer deze als sparpartner gebruikte. Hij sloeg de grote witte cake helemaal kort en klein en viel daarna zijn broer in de armen.

Het is dan ook niet gek dat Jake aan het einde van de dag helemaal badend van het zweet in de hal van de trouwlocatie stond. Zijn witte overhemd is helemaal doorweekt, zo is te zien op zijn Instagram Story. "Ik denk dat je vergeten bent om deo te gebruiken", zegt Leerdam terwijl ze hem filmt.

Olympisch seizoen

De bruiloft vond plaats in Italië. Jake en Jutta genoten daar nog even van de mooie omgeving en het lekkere eten. Omdat voor de Nederlandse schaatskampioene komend seizoen de Olympische Winterspelen op het programma staan, moet ze wel op haar voeding blijven letten. Dat blijkt ook uit de foto's op haar Instagram. Van een heerlijke aardbeientaart heeft ze alleen het fruit opgegeten en in plaats van pizza en pasta, houdt ze het bij een salade.

Het grote doel van Leerdam is om tijdens de Spelen het olympisch goud op de 1000 meter te bemachtigen. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand achter Miho Takagi.

Verloofd

Na de Winterspelen kan Leerdam zich richten op de planning van haar eigen bruiloft. Paul vroeg haar eind maart ten huwelijk en de 26-jarige zei volmondig ja.